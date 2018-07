Hackean a Manuel Turizo en Instagram y publican una imagen sobre él

¡No se emocionen fans de Manuel Turizo! No se trata de alguna foto o video sexy, sino de una captura de una discusión en WhatasApp.

El intérprete de “una lady como tú” se suma a la lista de artistas hackeados por personas que buscan afectar la imagen y el trabajo de estas personas. Acceden a sus cuentas oficiales, buscan extorsionar o estafar a miles de personas y sacan provecho de la situación.

En esta ocasión lo único que hicieron los hackers fue eliminar absolutamente todo de la cuenta del cantante y aprovecharon el acto para publicar una sola imagen que era una captura de pantalla y contenía una conversación.



Al parecer todo se trata de una venganza, ya que la leyenda de la publicación dice“Manuel como no respondes por Whatsapp, vamos a ver si así si respondes!”

¡Y no tardó en responder! El artista pop no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para compartir un video y hablar sobre el tema, sin embargo no dio muchos detallespara explicar la situación a sus seguidores.

Hackearon mi cuenta de Instagram 😔Es increíble que hayan personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables. pic.twitter.com/7YSKLEaYee — Manuel Turizo Zapata (@ManuelTurizoMTZ) 23 de julio de 2018

“Es increíble que haya personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables”, afirmó el joven de 18 años en el clip.

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados por celebridades y también un enemigo para ellos.