Hallan muerta a otra actriz porno; suman cinco en menos de tres meses

En menos de tres meses, ya suman cinco actrices de películas para adultos que mueren repentinamente.

Y es que este fin de semana se dio a conocer la muerte de otra estrella porno, Olivia Lua, conocida también como Olivia Voltaire, quien su nombre se suma a los de August Ames, Shula Stylez, Olivia Nova y Yuri Luv.

De acuerdo a la agencia LA Direct Models, Olivia no había estado trabajando desde hace dos meses debido algunos problemas personales que la habían llevado a un programa de rehabilitación por un periodo de casi tres meses.

La actriz porno habría sufrido una recaída a principios de este año y habría ingresado de nuevo en la clínica hace alrededor de una semana, donde fue encontrado su cadáver.

Da la coincidencia que dicha agencia es la misma que la de la también actriz porno Olivia Nova, de 20 años, que murió el pasado 7 de enero en Las Vegas, uniéndose a una creciente lista de actrices de cine para asultos que han muerto a temprana edad.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Olivia Lua, sin embargo la familia atribuye el incidente al exceso de medicamentos que le fueron recetados.

"Si esto fue mezclado con drogas recreativas o alcohol, se cree que esta fue la causa de su muerte", predijeron LA Direct Models y la familia de Olivia.

