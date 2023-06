Hallan muerto al actor Julian Sands, estuvo desaparecido durante cinco meses en California

El cuerpo del actor británico Julian Sands fue hallado este martes en la zona de Mount Baldy, California en donde se concentraron los esfuerzos para localizarlo.

El hombre se encontraba desaparecido desde el 13 de enero después de emprender un viaje hacia las montañas de San Gabriel, California en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de San Bernardino, California dio a conocer a través de un comunicado, que las investigaciones para determinar las causas de la muerte aún continúan.

"La forma en que murió sigue bajo investigación, a la espera de los resultados de pruebas adicional. Nos gustaría extender nuestra gratitud a todos los voluntarios que trabajaron incansablemente para localizar al señor Sands", dijeron.

Durante las misiones de rescate se utilizaron helicópteros, drones y aproximadamente un equipo de 80 personas, pero las condiciones climáticas complicaron las operaciones de búsqueda.

¿Quién era Julian Sands?

Julian Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West Yorkshire, Inglaterra, interpretó a varios personajes en proyectos de cine y televisión.

Entre las producciones donde trabajó se encuentra la película La chica del dragón tatuado (2011), la comedia de acción de Jackie Chan The Medallion (2003), Naked Lunch (1991) y A Room With a View (1985), así como su participación en series como Smallville o The L Word.

A ROOM WITH A VIEW – Merchant-Ivory, 1986



Julian Sands #RIP pic.twitter.com/vMIMrVQgv3 — Judy Cohen (@IKnewThemWell) June 25, 2023

Un hermano del actor declaró para el medio británico Craven Herald & Pioneer que se sentía en paz porque Sands murió en un lugar que apreciaba.

"Cuando estaba en Los Ángeles, la sierra de Mt Baldy era su lugar favorito, iba allí siempre que podía. A Julian le gustaba decir: nunca he tenido vacaciones, pero descanso de vez en cuando. Pues bien, ahora está descansando en un lugar que él aprobaría de verdad", expresó

Con información de EFE