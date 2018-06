Harry Styles enloquece a sus fans de México con espectacular concierto

El cantante Harry Styles regresó a México para ofrecer su primer show masivo como solista después de debutar con One Direction, fue tan exitoso su concierto que logró reunir a 17 mil fans en el Palacio de los Deportes.



"Esto es loco. Estar en México es una locura. Gracias por tenerme aquí”. Así agradecía Harry Styles el apoyo de las 17 mil fans que lograron conseguir un boleto para la primera de dos fechas que el cantante ofreció en nuestro país como parte de su proyecto solista.



Es la segunda vez que el británico toca en México con su disco homónimo, el primero que lanza sin la compañía de One Direction, grupo con el que debutó en 2011. “Only Angel” “Woman” y “Ever Since New York” fueron los temas con las que Harry abrió la velada pasadas las 21:30 horas.



Harry Styles Live On Tour in Mexico City, Mexico // June 1, 2018 pic.twitter.com/03fjlK4Tfr — hailey 10 (@flowersnfeast) 2 de junio de 2018

“Mexico, los he extrañado”, dijo antes de soltar una risa de emoción. “Gracias por estar aquí. Quiero que bailen, que canten. Aquí pueden ser quienes quieran ser”, añadió el joven de 24 años entre estruendosos gritos que poco dejaban escuchar su voz.

"What Makes You Beautiful", "If I Could Fly" y "Stockholm Syndrome" fueron canciones con las que Harry recordó su trabajo con la boy band que dese hace tres años tomó un descanso.



Vistiendo un traje negro con tiras roja en los brazos, Harry se sacudía energéticamente o se aferraba al micrófono con ambas manos en canciones como “Carolina” o “Anna”.

"Los amo con todo mi corazón". Así se despide Harry Styles antes de cantar "Kiwi" y concluir la primera de dos fechas en nuestro país. #HarryStylesEnMéxico pic.twitter.com/9SxNKBvMQE — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 2, 2018

También pasó de la energía de “Medicine” a la melancolía de “Meet Me in the Hallway” y la emoción de “Sweet Creature”, donde el Domo de Cobre se iluminó con luces rosas provenientes de un proyecto que sus fans organizaron para dejar un recuerdo en su ídolo.

El momento climax llegó con “Sign of the Times”, primer sencillo de su disco. Entre un coro unánime, las fans encendieron luces y levantaron miles de letreros con la leyenda “We Choose Love (Elegimos amor)” mientras el cantante cantaba y tomaba entre sus manos una bandera mexicana.



“Los amo con todo mi corazón”, dijo en español antes de concluir con “Kiwi”, con la que se despidió de su público tras 90 minutos de música, gritos y una euforia única.



Mañana el cantante ofrecerá una segunda fecha, la cual ya se encuentra totalmente agotada.