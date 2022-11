¿Se terminó el romance? Harry Styles y Olivia Wilde podrían haber terminado su relación 

Los artistas que protagonizaron las polémicas en torno a la película Don't Worry Darling siguen dando de qué hablar, pues al parecer Harry Styles y Olivia Wilde están pasando por un momento delicado.

El intérprete de As It Was y la actriz “se están tomando un descanso” luego de casi dos años de relación, de acuerdo con la revista People.

Las identidades de las fuentes no fueron reveladas, pero aseguran que las razones por las que se han tomado un descanso son amistosas.

"Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles", dijo una fuente, sin embargo, Wilde y sus dos hijos Daisy, de 6 años, y Otis, de 8, fueron vistos en Los Ángeles el pasado 15 de noviembre durante un concierto de Harry.

"Todavía son amigos muy cercanos. En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados", dijo otra fuente que se identifica como amigo cercano de la pareja y que deja en duda si el romance se está dando un descanso o terminó.

Pese a las declaraciones, no parece que existan problemas, ya que en el reciente evento que Styles llamó Harryween, los fanáticos vieron a Wilde entre el público animando al cantante y en septiembre, ambos fueron fotografiados mientras se besaban y caminaban por Nueva York.

¿Problemas a raíz de Don't Worry Darling?

Algunos amigos consideran que luego del drama que rodeó el lanzamiento de la película Don't Worry Darlin, específicamente lo sucedido entre Florence Pugh y la directora, Olivia Wilde, por supuestos desacuerdos que tuvieron durante la grabación.

"La presión pública sobre ellos ha sido difícil", dice un amigo. "Han tenido altibajos a lo largo de la relación".

Derivado del alcance que tuvieron los rumores, en septiembre 40 miembros del equipo técnico y de producción defendieron su trabajo a través de un comunicado para que el drama dejara de acaparar toda la atención.

"Como equipo, hemos evitado abordar los chismes absurdos que rodean la película de la que estamos tan orgullosos, pero sentimos la necesidad de corregir las 'fuentes' anónimas citadas en un artículo reciente", mientras agregaron que Wilde era una “líder y directora increíble".

A pesar de lo evidente, ninguno de los artistas ha confirmado que tienen una relación para evitar que los medios interfieran de más y la directora de Booksmart dijo a Vanity Fair: "creo que una vez que abres la ventana, no puedes enojarte cuando entran los mosquitos".

Mientras Harry Styles en entrevista con Rolling Stone también declaró que quería mantener su vida personal en secreto .

"Nunca he hablado públicamente sobre mi vida fuera del trabajo y descubrí que me ha beneficiado positivamente", dijo al medio.