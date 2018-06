Héctor Sandarti abandona Televisa tras 25 años de carrera

Héctor Sandarti, quien hace 25 años de carrera inició su camino en Televisa, anunció este martes que se despedirá de la televisora de San Ángel.

En un video difundido en su cuenta de Twitter compartió una serie de agradecimientos para todos quienes le dieron la oportunidad de desarrollarse.

"Quiero despedirme de esta empresa que me dio tanto, quiero agradecer a productores, maquillistas, actores. Gracias Emilio Azcárraga, Pepe Bastón... pero sobre todo gracias a ti que me permitiste formar parte de esta empresa", dice.

Y agrega: "Hoy me voy con un corazón lleno de agradecimiento con Televisa y cada uno de ustedes por todo lo que hicieron por mi y por México, que me dio carrera familia y amigos y que me permitió cumplir todos mis sueños".



#Entérate: Tras 25 años de carrera en Televisa, Héctor Sandarti (@SANDARTI) se despide de con este emotivo mensaje 😱😢 https://t.co/kF7EXOCo4X pic.twitter.com/5gKo1nu277 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 27 de junio de 2018

Lee también:

OMG! [Video] Actriz de "Como dice el dicho" acusa a su compañero de violarla y éste ¡la golpea!

OMG! Otra víctima de hackers en TV Azteca: ahora filtran fotos íntimas de Patty López