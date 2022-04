Hermano de Chris Rock amenaza en vivo a Will Smith; ¿qué dijo?

Pese a que Chris Rock ha intentado mantener un bajo perfil tras la bofetada que le propinó Will Smith en la gala del Oscar su hermano Tony Rock no quiso quedarse callado y lanzó fuertes declaraciones en contra del actor.

Fue durante su presentación en un show de comedia, donde el hermano de Rock dijo comentarios despectivos no sólo sobre Smith sino también sobre su esposa Jada Pinkett.

"¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu p***a te miró de reojo? ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una m***da sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año, ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!".

Asimismo, el comediante ha dejado claro que no acepta las disculpas de Will Smith, ha estado respondiendo a diversos tuits, alguien le preguntó directamente si aceptaba el perdón ofrecido por el ganador del Oscar, a lo que respondió con un rotundo “No”.

La disculpa de Will Smith

El pasado 28 de marzo Will Smith pidió disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala minutos antes de ganar el premio al Mejor Actor.





"Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

El protagonista de "King Richard" también pidió perdón a los productores de la gala, a los asistentes y a los espectadores de todo el mundo.

"Me gustaría disculparme con la familia Williams y con la familia 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", concluyó.

Cachetada de Will en los Oscar 2022

En la gala, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Oscar al Mejor Documental e hizo una broma acerca de la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith ante el desconcierto generalizado. Esa frase fue censurada en la emisión televisada para Estados Unidos pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo.