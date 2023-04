No fue fácil, pero valió la pena: Hilary Swank se convierte en mamá de mellizos

La actriz estadounidense Hilary Swan se convirtió en madre de mellizos a los 48 años, la famosa celebró la llegada de sus bebés a través de sus redes sociales, en donde compartió su felicidad con una linda fotografía cargando a los pequeños mientras veía el atardecer.

"No fue fácil, chico y chica, pero valió la pena ¡Felices Pascuas! Publicando desde el cielo puro", escribió Swan.

En octubre pasado, cuando la ganadora de dos Oscar dio la noticia de su embarazo para el programa Good Morning America, dijo lo emocionada que estaba por la espera de sus dos hijos.

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo, y es que voy a ser madre, y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”, mencionó meses atrás Swan.

Entre los famosos que felicitaron a Hilary se encuentran Sharon Stone y Viola Davis, Maria Sharapova y Jesse Tyler Ferguson, quienes desearon lo mejor a los nuevos integrantes de la familia.

“Dios los bendiga, cariño. Este es el viaje más extraordinario de la historia. Muy feliz por todos ustedes”, expresó Stone.