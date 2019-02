El amor entre Angélica Rivera y Peña Nieto se acabó con el sexenio

Fueron diez años de idilio y amor perfecto entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, y a sólo dos meses de haber dejado la Presidencia, todo acabó.

Se conocieron en abril de 2008. Angélica Rivera fue elegida para difundir en spots los logros del entonces gobernador del Estado de México.

El flechazo fue inmediato desde la primera reunión y creció durante las filmaciones.

Foto: Facebook Angélica Rivera

Los dos no tenían compromisos amorosos de por medio: Angélica estaba soltera tras haberse separado del productor José Alberto “El Güero” Castro, hermano de Verónica Castro y con quien tuvo tres hijas.

Mientras Peña Nieto apenas un año antes había enviudado. De su matrimonio con Mónica Pretelini Sáenz tiene tres hijos: Paulina, Nicole y Alejandro.

Su relación se formalizó tras concluir la campaña publicitaria con Angélica, en junio de 2008, y la sustituiría Lucero en esta labor.

Foto: Facebook Angélica Rivera

La Gaviota, en la polémica por anular matrimonio

Peña Nieto se iba posicionando políticamente y para formalizar su relación, Angélica realizó los trámites para anular su matrimonio civil y religioso con “El Güero” Castro, todo en medio de la polémica.

El productor y Rivera contrajeron matrimonio por la Iglesia el 2 de diciembre de 2004, tras 14 años de unión libre. La ceremonia fue muy íntima en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Nueve días después celebraron una ceremonia en Acapulco con sus familiares y amigos.

Foto: Facebook Angélica Rivera

Al formalizar con Peña Nieto, dio inicio a toda una serie de trámites y en junio de 2009 confirmó que había solicitado la anulación de su matrimonio con Castro por la Iglesia, pero para “su fortuna”, el matrimonio no era válido porque no se corrieron amonestaciones, no hubo anillo ni lazo y el padre de la iglesia de Fátima que firmó el acta no tenía permiso para celebrar el sacramento.

Ante ello, el Tribunal de la Arquidiócesis publicó un decreto que anuló el matrimonio de Rivera y Castro, alegando un defecto de forma canónica, incluida la ceremonia de la playa.

“¿Ahora resulta que somos una bola de idiotas los que estuvimos aquel día? ¿En qué, en una función de payasos o de circo…? A lo mejor, todo se arregla con dinero o con una relación buena con el posible futuro presidente de México…”, expresó su excuñada Verónica Castro.

Le entrega el anillo de compromiso en El Vaticano

En diciembre de 2009, la pareja viajó junto a su familia a El Vaticano para inaugurar la exposición de artesanos del Estado de México.

El viaje sirvió también de pretexto para que le anunciaran al entonces Papa Benedicto XVI que planeaban casarse.

El 16 de diciembre, en la Basílica de San Pedro, Peña Nieto entregó el anillo de compromiso a Angélica.

Boda de ensueño

Tras dos años de noviazgo finalmente se casaron el 27 de noviembre de 2010 y el enlace tuvo una amplia cobertura mediática porque reunía al entonces gobernador del Estado de México y uno de los más fuertes aspirantes presidenciales del PRI con ni más ni menos que la reina de la televisión, Angélica Rivera, "La Gaviota", el personaje que interpretó en la telenovela Destilando Amor.

Hubo 230 invitados, entre ellos algunos famosos y políticos.

Foto: Especial

Sus hijos fueron partícipes de la ceremonia religiosa: Paulina y Sofía fueron madrinas de lazo; Nicole, de Biblia y rosario; Fernanda, de anillos; Regina, de ramo; y Alejandro entregó a Angélica Rivera ante el altar.

Sin ser exuberante, el festín contó con delicias como foie gras, tártara de atún o jamón de jabugo.

¿Era una farsa?

Pese a la perfección que durante años emanó la pareja en la mayoría de eventos públicos, la sombra de la duda siempre los rodeó: ¿Era este un amor orquestado para encumbrar a Peña Nieto a la Presidencia de México?

El PRI recuperó el poder en 2012 con este prometedor candidato -que quedó viudo de su primera esposa en 2007 - con Angélica, que dejó la actuación durante la relación.

En la mayoría de sus eventos como presidente, siempre estuvo Angélica Rivera, con quien no tuvo hijos.

"Gracias a mi esposa Angélica por la compañía, la fortaleza y el apoyo permanente que incondicionalmente me ha dado. Muchas gracias, amor", dijo Peña Nieto al rendir su último informe de Gobierno el pasado septiembre.

Desde el público, una siempre estupenda Angélica Rivera, acompañada de varias hijas, se mostró muy emocionada.

Días después, en el tradicional Grito de Independencia, también aparecieron los dos unidos y contentos, siendo la última vez que se les vio juntos durante el mandato.

Meses antes, por San Valentín de 2018, el mandatario subió a redes sociales una fotografía de ambos paseando bajo un paraguas: "Todos tenemos una amistad o un amor que celebrar. Te amo, Angélica", escribió.

La crónica de un anuncio divorciado

Sin embargo, este amor aparentemente ideal se dinamitó, definitivamente, esta semana.

Primero aparecieron unas imágenes de Peña Nieto con la modelo mexicana Tania Ruiz, paseando por las calles de la capital española, Madrid, acompañados de más personas.

Después, la revista ¡Hola! anunció en portada la separación de la pareja, citando fuentes muy cercanas.

Y 24 horas después, fue la propia Rivera quien informó de la "dolorosa" petición de divorcio en redes sociales.

Foto: Facebook

"Era la crónica de un divorcio anunciado", dijo la periodista Sanjuana Martínez, autora del libro "Soy La Dueña" (2016), una polémica biografía sobre Angélica Rivera.

Asimismo, relató que, de acuerdo con sus investigaciones, Rivera fue propuesta por Televisa a Peña Nieto en un catálogo con otras celebridades para facilitar que escogiera esposa.

¿Qué sigue para Angélica?

En su mensaje, Angélica Rivera fue contundente: quiere recuperar su carrera como actriz y su vida.

“Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional”, escribió.

El expresidente Peña Nieto aún guarda silencio.