Hombre compra guitarra autografiada por Taylor Swift y la destruye a martillazos

En Twitter se volvió viral un video de un hombre que adquirió una guitarra firmada por Taylor Swift a través de una subasta, la cual rompió a martillazos tras comprarla por cuatro mil dólares.

El instrumento fue donado a la organización texana de nombre Ellis County Wild Game Dinner quien organizó la venta con el fin de recaudar fondos para la educación de jóvenes agricultores.

Los hechos podrían haber ocurrido la noche del domingo, en Dallas, Texas, de acuerdo con TMZ, quien informó que la guitarra supuestamente contaba con un certificado de autenticidad de la firma de Taylor Swift, sin embargo, este no tiene ningún sello, algo que debe tener este tipo de documentos para comprobar el origen.

Gossip Donald Trump responde a Taylor Swift por su apoyo a Kamala Harris, ¿qué dijo el candidato?

El corto video ha generado polémica entre los internauta, pues creen que la acción del hombre sobre la guitarra con estampas de “The Eras Tour”, podría relacionarse con temas políticos.

Otros usuarios de X, dijeron que el comprador pudo haber invertido mejor los miles de dólares que gastó en la guitarra autografiada por la cantante.

“Taylor Swift me va y me viene, pero mejor esos 4 mil me los hubiera regalad, yo los hubiera gastado mil veces mejor” y “ A lo que lleva el fanatismo por un político, lo que es todavía peor”, son algunos comentarios en el video.

🇺🇸 Un republicano mostró su descontento al comprar una guitarra firmada por Taylor Swift por 4,000 dólares y luego destruirla con un martillo. El video de este acto ha sido un éxito en TikTok, superando el millón de vistas en menos de 24 horas. pic.twitter.com/q0wX90koJV — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) September 30, 2024

Por otro lado, una guitarra muy parecida se encuentra a la venta y aparece en el sitio Ebay, la cual hasta el momento tiene un precio de 255 dólares.

Taylor Swift presume su apoyo a Kamala Harris

Donald Trump se enfrentó a Kamala Harris en un primer debate presidencial la noche del 10 de septiembre, ambos candidatos intercambiaron distintas opiniones respecto a la política de Estados Unidos, y al parecer hubo un ganador, al menos para Taylor Swif, quien publicó un breve comunicado en favor de la candidata demócrata.

En su cuenta de Instagram, la cantante expresó que su voto será por Harris pues coincide con su proyecto político.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

"Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas", afirmó la estrella de pop.