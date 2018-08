Hospitalizan de emergencia a Pink; cancela concierto en Sidney

Este lunes Pink tuvo que ser internada de emergencia en un hospital de Sidney debido a un virus que la afectó considerablemente.

Por medio de su cuenta de Twitter, la promotora Live Nation Australia dio a conocer la situación de salud de la cantante, la cual fue diagnosticada con un virus gástrico que un día antes le había provocado una deshidratación muy fuerte.

UPDATE: Pink was admitted to hospital in Sydney on Sunday night, suffering from dehydration. She was treated and discharged. She was readmitted to hospital today and diagnosed with a gastric virus. Pink will remain in hospital overnight, continuing her treatment and recovery. pic.twitter.com/YDzt6Aheiy — Live Nation AUS & NZ (@LiveNationOzNz) 6 de agosto de 2018

Debido a su hospitalización, el concierto programado para el día de hoy tuvo que ser cancelado pero se espera que los organizadores reprogramen lo más pronto posible su presentación.

El tramo australiano de la gira de Pink comenzó el 4 de julio y termina el 26 de agosto.

El último tour de Pink en Australia fue en 2013, cuando dio 46 conciertos como parte de la gira mundial “Truth About Love”.