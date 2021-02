Hospitalizan de emergencia a Cepillín en Naucalpan

Se dio a conocer que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Satélite, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Su hijo Ricardo González, informó a través de las historias de Instagram sobre el estado de salud de su padre, sin embargo, no dio detalles sobre la razón de su hospitalización.

“Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave “, externó en su cuenta @cepillinTV.

Posteriormente, en entrevista para TV Azteca, su hijo reveló que el artista había tenido que ser internado por problemas en los pulmones pero descartó que se tratara de Covid-19.

Cabe destacar, que anteriormente, durante el programa "La última y nos vamos", Cepillín mencionó que quería retirarse antes de que la vejez le llegara por completo y su cuerpo o su memoria ya no le funcionaran bien.

“No quiero que me pase que mis piernas me desobedezcan, que el Alzheimer, no quiero que me pase eso”.

Asimismo, en julio pasado, el famoso payaso mencionó en el programa de Yordi Rosado que estaba listo para retirarse del entorno de los espectáculos, por lo que en sus planes estaba el hacer una última gira.