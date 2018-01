Inés Gómez Mont celebra ser mamá por sexta ocasión

La conductora de televisión Inés Gómez Mont confirmó que su sexto bebé es una niña a la que pondrá por nombre María en honor a la Virgen María y con ella “cerraré la fábrica”.

Entrevistada por El Sol de México en las instalaciones de Televisa San Ángel, Inés, quien está en su cuarto mes de embarazo, afirmó bromeando sobre su participación como conductora en la entrega de Premios TVyNovelas “de aquí a un mes, no sé si mis vestidos de gala me vayan a quedar. Entonces no sé cuántos cambios tendré, tengo que preguntar a Memo del Bosque de que estilo y si los colores serán de mi elección”.

A Inés le gusta estar activa laboralmente, pero también gran parte de su tiempo lo dedica a sus hijos, a quien procura cumplirles sus sueños. “A mis trillizos, los llevé a celebrar su sexto cumpleaños a Disney World. Era el sueño de Bosco y sus demás hermanitos coincidieron que fuéramos en familia”.

Inés dijo que procura vivir tranquila su embarazo “la verdad puedo presumir que me estoy relajando. Como sé que es mi último embarazo, lo quiero agarrar con mucha suavidad estoy apapachándome en los antojitos, lo mismo de dulce que de salado, se me antoja hasta Mickey Mouse. Estoy gozándolo mucho”.

También destacó que su hijo Bosco “siempre pide que lo cargue anda medio chipil. Y la llegada de María nos llena de dicha, porque es una niña muy deseada, se la pedí mucho a la Virgen María, ya que los médicos me dijeron que ya no podría embarazarme y ella me hizo el milagro”.