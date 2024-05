Influencer Juan Pablo Jaramillo denuncia persecución en Colombia: "me quieren silenciar"

El influencer Juan Pablo Jaramillo se volvió en tendencia en redes sociales luego de que compartiera un video donde acusa que se siente perseguido y que alguien busca silenciarlo.

Esta situación abrió la puerta para que se discutiera sobre la importancia de la salud mental, pues en redes sociales se ha comentado que lo que se mostró en el perfil de Juan Pablo Jaramillo fue un posible ataque de pánico.

¿Qué dijo el influencer en sus videos?

"Estoy en un live, todos mis seguidores están viendo lo que está pasando. Tengo miedo de que me maten (...) en este momento me van a dopar y me van a silenciar", detalló el colombiano de 30 años al mismo tiempo que apuntaba que un señor, dentro de lo que parece un hospital, le estaba tomando fotos.

Del mismo modo, el creador de contenido detalló que aunque no confiaba en los policías, los llamó para que lo auxiliaran.

"Yo sé que pensarán que soy un paranóico, que soy un mitómano, no sé, o algunos puede que finjan que me crean o me entiendan por que al parecer hay mucha gente en la vida que me ha seguido la corriente", dijo.

¿Quién es Juan Pablo Jaramillo?