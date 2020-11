Integrante de la banda Nueva Generación muere por presunta sobredosis

Un integrante de la banda Nueva Generación, de Chuy Hernández, perdió la vida luego de una supuesta sobredosis.

La banda se encontraba en una presentación en el salón The Old Beer House en McAllen, Texas, cuando tres integrantes consumieron polvo, pensando que se trataba de cocaína, pero no fue así y uno de ellos falleció en el lugar, y los otros dos fueron hospitalizados.

De acuerdo con informes de las autoridades locales, los integrantes de la banda inhalaron la pastilla triturada, sin saber exactamente qué sustancia era.

En sus redes sociales, la agrupación emitió un comunicado, en el que condenan el atentado contra la agrupación musical y señalan que fueron víctimas de la maldad, que lamentablemente se vive en el mundo.

En el documento se señala que los trompetistas Víctor Soto y Eduardo Paredes, además de Sergio Sánchez, quien tocaba el Trombón y que falleció, ingirieron una sustancia hasta el momento desconocida.

Señalan que se desconoce totalmente el motivo y cómo sucedieron los hechos, ya que los músicos se encontraban en un descanso y, hasta el momento, los dos sobrevivientes no han podido rendir su declaración.

El comunicado hace un exhorto a manejar con veracidad la información sobre este caso y señala que por el momento no se pueden hacer más declaraciones al respecto.