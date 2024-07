Irina Baeva desmiente a Gabriel Soto: “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento”

Después del comunicado de Gabriel Soto en el que anunció el fin de su relación con Irina Baeva por mutuo acuerdo, la modelo rusa aseguró que fue publicado sin su consentimiento.

Desde hace varios meses comenzaron los rumores de que los famosos ya no seguían juntos, pues el actor no había asistido a las funciones de Aventurera y se le vinculó amorosamente con Cecilia Galliano. Aún así, fue una sorpresa la noticia del rompimiento de su compromiso tras casi seis años juntos y una boda en puerta.

"(...) queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. (...) Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión (...)", decía el comunicado que Gabriel Soto publicó en su cuenta de Instagram y parecía haber sido firmado por los dos.

Gossip Gabriel Soto no quería terminar con Irina Baeva: "hicimos muchas cosas para salvar la relación"

Sin embargo en una reciente entrevista, Irina Baeva contradijo a su ex pareja y negó que ella tuviera algo que ver con la redacción del comunicado pues hasta unos días antes su relación estaba bien.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre el comunicado de su rompimiento con Gabriel soto?

En una entrevista con la revista "Hola!", la modelo rusa dijo no haber estado enterada de lo que decía el comunicado.

"El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí", aseguró.

Sin embargo, destacó que Gabriel sí le "notificó" su separación, aunque la tomó de sorpresa pues seguían siendo una pareja hasta poco antes del anuncio.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos", dijo en la entrevista.

En el comunicado publicado por Soto nunca especificó la razón por la que su relación terminó y solo mencionó que "los motivos se mantendrían en su circulo interno".

Irina Baeva niega infidelidad

Respecto a los rumores de que la relación terminó por una infidelidad de ella, supuestamente con Víctor González, CEO de Farmacias Similares, la modelo aseveró que nunca ha sido infiel.

"Jamás, en ninguna de mis relaciones yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal (...) no hay para mi, ninguna otra persona cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia", finalizó.