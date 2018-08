Así luce la sexy actriz que dará vida a Dora la Exploradora

El live-action de Dora la Exploradora está más cerca de llegar a las salas pero este viernes han soltado un adelanto de cómo luciría la pequeña curiosa.

Paramount Pictures compartió la fotografía en la que Mochila acompaña a Isabela Moner, la joven actriz que interpretará el papel. "Estoy muy emocionada por revelarme como Dora", escribió en su cuenta de Instagram.

So excited to show you the First Look of me as #DoraTheExplorer Una publicación compartida de Isabela 🇵🇪🇺🇸 (@isabelamoner) el 10 Ago, 2018 a las 12:44 PDT

"Me honra y me emociona traer a Dora a la vida. Crecí viendo el show y para mi especialmente como latina, Dora es un excelente ejemplo a seguir, es fuerte, aventurera y una divertida y cariñosa niña", dijo en su casting según recuerda The Hollywood Reporter.

a lil stressed cuz of this game 🏀 but feelin blessed cuz we winnin so far.. Cavs or Celtics? Una publicación compartida de Isabela 🇵🇪🇺🇸 (@isabelamoner) el 27 May, 2018 a las 7:35 PDT

En la cinta también participará Eugenio Derbez y Madeleine Madden, aunque no se ha revelado cuál será su papel.



#Repost @salmahayek ・・・ Last week 3 Latinos won the Cinemacon for the first time. La semana pasada tres latinos ganamos Cinemacon por primera vez. #cinemacon @ederbez @isabelamoner #tbt #proudlatina Una publicación compartida de Isabela 🇵🇪🇺🇸 (@isabelamoner) el 6 Abr, 2017 a las 12:26 PDT

La película llegará a las salas en agosto de 2019 de la mano de la compañía productora de Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller.