J Balvin recuerda la pelea contra Residente: estuve en un momento muy oscuro de mi vida 

J Balvin se encuentra en la promoción de su nueva producción musical “Rayo” y como parte de sus actividades para dar a conocer su material, fue entrevistado por el Escorpión Dorado con quien se sinceró sobre una polémica que opacó su carrera años atrás.

El cantante reguetonero recordó la épica pelea que tuvo en redes sociales con Residente, el compositor pouertorriqueño integrante de Calle 13.

Las indirectas entre ambos cantantes se dieron en el 2022 y terminaron con una tiradera de Residente en el Bizarrap Mussic Sessions 49 a la cual J Balvin nunca respondió.

J Balvin habla por primera vez de la tiradera de Residente

Desde que el rapero René Pérez hizo una canción de nueve minutos donde se burlaba de la carrera de J Balvin, el cantante colombiano no había dicho nada al respecto hasta su encuentro con el youtuber mexicano.

José Álvaro Osorio Balvín dijo que ese momento fue uno de los momentos más difíciles de su carrera, pues las cosas se salieron de control.

“Yo nunca había estado en un momento tan oscuro en mi vida. Todo salía muy bien, todo el tiempo, la verdad. Y cuando me metí en esos problemas que me la hicieron pasar muy mal, tuve que irme un rato, encontrarme conmigo, aprendí de esto, me perdono, perdono a los demás para regresar con la vibra en alta", dijo el también productor.

Respecto a por qué no respondió a Residente con una canción, J Balvin dijo que fue su madre quien le aconsejó no decir nada y no envolverse en más polémicas y así lo hizo.

"Ellos tiraron su verdad y yo nunca salí a responder porque no valía la pena; la gente se queda con lo primero que escucha. Yo me quedé callado, me dejaba llevar por lo que yo sentía, pero mi mamá es muy sabia y me dijo: tienes mucho que perder y poco que ganar si te metes en eso”, agregó el intérprete de “In da Ghetto”.

El conflicto entre J Balvin y Residente inició después de que el colombiano pidiera boicotear la gala de los Latin Grammy en donde Rubén Blades iba a recibir un homenaje por su trayectoria artística.

René, quien es amigo de Blades, reprobó la petición del reguetonero ya que el tributo a Rubén era una muestra del reconocimiento a todo lo que los latinos habían conquistado, según The Independent.