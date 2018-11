[Video] ¡Jaden Smith grita a los cuatro vientos que tiene novio!

"No quiere decir nada, pero es mi puto novio. Y ha sido mi jodido novio durante toda mi puta vida" fue lo que gritó inesperadamente Jaden Smith en pleno concierto, creando confusión entre sus fans porque cuando voltearon a ver al susodicho... ¡él se negaba!

Durante el festival Camp Flog Gnaw Carnival celebrado en Los Ángeles, el estadounidense ante más de 50 mil asistentes le declaró su amor al rapero y compañero de profesión Tyler The Creator.

November 17th pic.twitter.com/nn51yi62OM — Jaden Smith (@officialjaden) November 14, 2018

Todo comenzó con un simple “Solo quiero decir que Tyler, the Creator es el mejor amigo del mundo y lo quiero muchísimo”, pero Jaden no pudo contenerse gritar que ambos ya tienen tiempo en una relación secreta, ¿será?. Inmediatamente las cámaras enfocaron al rapero que se encontraba en el público.

Ver esta publicación en Instagram #JadenSmith Reveals #TylerTheCreator is his boyfriend 😯 👨‍❤️‍👨 What are y’all thoughts on this? #MyMixtapez Una publicación compartida de MyMixtapez (@mymixtapez) el 11 Nov, 2018 a las 8:28 PST

Muchos se sorprendieron, otros se lo tomaron como una broma de amigos, no obstante el hijo de Will Smith corrió a las redes a publicar " Sí @tylerthecreator, se lo he dicho a todo el mundo y ya no lo puedes negar”, ésta vez el rapero Tyler The Creator se limitó a responder con un "estás loco, hombre".

hahaha you a crazy nigga man — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 12, 2018

Debido a los constantes rumores de homosexualidad del joven, para muchos no es tan descabellada la declaración.