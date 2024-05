The Kill se escuchó gratis en Lisboa: Jared Leto sorprende con un concierto en la calle

El artista Jared Leto sorprendió a sus seguidores en Lisboa con un concierto gratuito e improvisado en plena calle, donde tocó y cantó canciones como “The Kill”, “Kings and Queens” y “Closer To The Edge”.

Horas antes, el líder de la banda 30 Seconds to Mars había publicado en su cuenta de X, un video donde se dirigía a sus fans en portugués y los convocaba a que fueran a la Plaza del Comercio a una hora específica.

Concierto al aire libre

En el sitio arribaron decenas de personas que capturaron el momento y no dudaron en compartirlo en redes sociales, mismos que tuvieron la oportunidad de saludaro y tomarse fotos.

En plataformas como X se vieron varios comentarios de fans que lamentaron no estar presentes en el lugar en donde estuvo el actor famoso por interpretar al personaje "Joker" en la película Escuadrón Suicida.

Lisbon! 19:00H. 📍 Praça do Comércio pic.twitter.com/qBLox6W2lT — JARED LETO (@JaredLeto) May 30, 2024

"¿Porqué Jared Leto decidió ir a hacer un concierto al aire libre en las calles de Lisboa a un día de las vacaciones?" y " ¡Si estuviera en Portugal no me lo perdería en absoluto!", fueron algunos comentarios que se hicieron en redes sociales.

Unas horas antes, él y su banda se habían presentado en un concierto en Portugal en el MEO Arena de Lisboa con motivo de su gira 'Seasons World Tour 2024' y previamente también tuvieron una presentación en Madrid

Jared Leto in Lisbon 🇵🇹



(• credit to video owners) pic.twitter.com/O27f184Zwq — Marysun 🌙 (@fak3plastic) May 30, 2024

Recientemente, también se vio a Jared Leto en calles de París, muy cerca del Museo Louvre y la Torre Eiffel. Su banda 30 Seconds to Mars tiene previstos otros conciertos en España, Reino Unido, Noruega, entre otros países en Europa, por lo que los fans se mantienen a la expectativa de que pueda haber más eventos sorpresa al aire libre.