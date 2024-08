¿Jenna Ortega se enamoró de Aaron Mercury? Fans dicen que el influencer le gustó a la actriz

La actriz Jenna Ortega estuvo en México junto a Tim Burton y el elenco de “Beetlejuice, Beetlejuice” para promocionar la cinta, que es una nueva historia del clásico de 1988.

Durante el evento celebrado en una plaza del Estado de México, los actores y actrices pudieron convivir con sus fans quienes incluso acudieron caracterizados como el popular fantasma interpretado por Michael Keaton.

Además, a la presentación fueron invitados algunos influencers mexicanos como Aaron Mercury, quien según usuarios de redes sociales, pudo robar el corazón de la protagonista de “Merlina”

¿Por qué fans vinculan a Jenna Ortega y Aaron Mercury?

Aunque la promoción de Beetlejuice 2 se llevó a cabo hace algunos días, recientemente comenzaron a circular algunos videos en los que se puede observar que Jenna Ortega sigue con la mirada a Aaron Mercury cuando el influencer se acerca al elenco de la película para tomarse fotos.

"Sentí celos. En ese momento no se si quería ser Aaron o Jenna", "Harían linda pareja", "Jenna me mira así y me enamoro" y "nuevo shippeo" son algunos comentarios que las fans del influencer dejaron en un video de TikTok.

Otro de los sorprendidos con la respuesta de sus fans al momento en Jenna lo ve, fue el mismo Aaron Mercury quien dijo no haberse dado cuenta en el momento.

"Viendo sus comentarios sobre que conocí a Jenna Ortega, me di cuenta que no lo arruiné, lo super arruiné. Ustedes notaron cosas que yo no en el momento y eso hace la situación peor", dijo el influencer en su cuenta de TikTok.

Lo anterior ante un video en el que sus fans le escribieron que Jenna también se quería despedir de él y que se nota que se acerca un poco más a Aaron que a sus compañeros para la foto.

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que Jenna solo quería ser amable y que así ve a todo el mundo.

Hace unos meses Aaron Mercury fue duramente criticado por ser el único mexicano en la lista de "El rostro más bello del 2024", a la que fue nominado por su seguidoras y compitió por el título con celebridades como Henry Cavill y Chris Evans.