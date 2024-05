¿Jennifer Lopez y Ben Affleck están a punto del divorcio? Los rumores cobran fuerza

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían atravesar una crisis en su matrimonio que incluso los está llevando a un divorcio.

Una de las parejas más famosas de Hollywood que retomó su amor en 2021, parece que no tendrá un final feliz, según el medio In Touch.

Una fuente cercana al matrimonio dijo que Ben Affleck ya no podía continuar en la relación y abandonó la mansión que compartían.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, declaró el informante.

La publicación también reveló que la separación esta vez no era por culpa del intérprete de “Batman Vs Superman: el origen de la justicia”.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, afirmó.

Jennifer Lopez asiste a la Met Gala sin Ben Affleck

Los fans comenzaron a sospechar de que algo no va bien entre los Beniffer, como las redes sociales los bautizaron, tras la presentación de Jennifer Lopez en la Met Gala 2024, pues la cantante llegó sóla a pesar de ser la copresidenta del evento más importante del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Otros medios como el Daily Mail también ha publicado que el anunció del divorcio de Lopez y Affleck está cerca, pues la fricción entre ambos es irreparable y no han logrado hacer su vida juntos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck trabajaron en el documental "Ben and Jen: Never Say Never", en Amazon Prime, en donde muestran el día a día de su relación de pareja y su vida en familia, donde supuestamente se logra percibir la tensión que existe entre ambos, debido a que el actor de “Armageddon” no se siente cómodo con ser tan público.