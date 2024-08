¿Jennifer Lopez y Ben Affleck ya tienen listo el divorcio? Esto es lo que sabemos

Jennifer Lopez y Ben Affleck pondrá fin a su historia de amor, según amigos cercanos a la pareja de Hollywood, ya tienen listos los papeles del divorcio y sólo falta que cada uno los reciba, así lo reportó el Daily Mail.

Desde hace meses, los intentos de Lopez y Affleck por rescatar su matrimonio, parecen no haber dado los resultados que esperaban.

Incluso, se dio a conocer que ambos pusieron a la venta la mansión que compraron para vivir en familia y que eligieron con mucho entusiasmo en Beverly Hills, valuada por 68 millones de dólares.

Celebridades Jennifer López cancela su gira This is Me Live: "estoy completamente devastada"

“Los documentos de divorcio de la pareja están finalizados, pero aún no entregados", dijeron las fuentes al medio británico.

Ben Affleck compra un departamento de soltero el día del cumpleaños de JLo

Las cosas se pusieron más complicadas para Jennifer Lopez tras enterarse que Ben Affleck compró un departamento de soltero el mismo día en que ella festejó su cumpleaños 55, el pasado 24 de julio.

La nueva casa del actor de 51 años, tiene un costo de 20.5 millones de dólares y se localiza en Pacific Palisades, en Los Ángeles, California. La noticia no fue del agrado de la cantante quien según sus amigos cercanos fue como “puñalada al corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Un día antes, el 24 de julio, antes de la fiesta de cumpleaños de JLO también puso a la venta un departamento en Nueva York con un valor de 23 millones de dólares, informó People.

Según, el Daily Mail, en cuanto los documentos del divorcio estén en manos de cada uno, darán un comunicado en conjunto en donde hablarán sobre el amor que se tienen, pero que al final no pudieron seguir adelante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

“En ese momento, publicarán una declaración conjunta que dirá cuánto se aman el uno al otro y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron. Honestamente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes ya no existe y ambos lo han aceptado”, dijeron las fuentes al medio.