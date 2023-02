La respuesta de JLo ante la actitud de Ben Affleck en los Grammy [Video]

Luego de la polémica por la "mala" actitud de Ben Affleck durante la edición número 65 de los premios Grammy, Jennifer Lopez hizo lo propio y salió en defensa de su marido.

Como una sutil respuesta a sus detractores, la diva del Bronx publicó un video a través de su Instagram, donde aseguró que tanto ella como su esposo pasaron un agradable momento durante la gala.

El video publicado con la frase: "Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo", se pueden observar diferentes imágenes donde la pareja sale sonriendo, y a diferencia de las imágenes donde Ben luce aparentemente "aburrido", en este clip sale con una actitud más amable y contento de acompañar a su mujer.

¿Qué tenía Ben Affleck en los Grammy?

Tras la publicación de la cantante, el medio Entertainment Tonight publicó una breve entrevista con una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que pese a las imágenes viralizadas de las caras y muecas de Ben, la realidad es que al final ambos la pasaron muy bien y tuvieron una divertida noche.

Sin embargo, señaló que ambos han estado muy ocupados trabajando en varios proyectos, por lo que Ben se sentía cansado, pero fue a la premiación para apoyar a su mujer.

"Quería ir y apoyar a Jen, pero no estaba como siempre. Jen se lo pasó muy bien y quería que Ben estuviera emocionado por estar allí, pero entendía de dónde venía. Jen sabe que Ben es un gran marido y aún así se aseguraron de pasar una buena noche juntos", dijo la fuente.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Asimismo, la persona reveló al medio estadounidense que la artista reconoce siempre el apoyo del actor en sus trabajo, pero que también sabe lo mucho que él prefiere pasar tiempo en su casa y no tanto en eventos tan asediados como los Grammy.

"JLo sabe lo mucho que Ben la apoya a ella y a su trabajo, pero también entiende que él es más hogareño, y no es lo suyo estar fuera en eventos todo el tiempo. Ella aprecia su apoyo tanto si están fuera como si están en casa", señaló.