Joe Manganiello niega que su divorcio con Sofía Vergara fuera por no tener hijos: "ese no soy yo"

A casi un año de su divorcio, Joe Manganiello aseguró en una entrevista que su matrimonio con Sofía Vergara no terminó porque él quisiera tener hijos y ella no.

En una conversación con Men's Journal, el actor de 47 años contradijo las declaraciones que Vergara dio para El País después de que se conociera su divorcio.

"Intentamos tener una familia durante el primer año y nuevo. Tuvimos una gran conversación el primer mes que salimos –recordó el actor. Yo le dije 'si ya no quieres tener hijos, yo lo entiendo. Sólo dímelo y sabré que es esto, y eso está bien'. Pero eso no fue lo que ocurrió con ella. Le juré que jamás me iría si no funcionaba, y no lo hice".

Lo anterior en respuesta a las declaración que dio Vergara al diario español, donde aseguró que su matrimonio había terminado porque Manganiello, quien es menor que ella, quería tener hijos y ella no quería ser una mamá vieja.

"Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero ya no es para mí", dijo entonces la actriz de 52 años.

Sin embargo, aunque Joe Manganiello reconoció que sí quería tener hijos, asegura que no es cierto que esta diferencia con Sofía Vergara sea por lo que su matrimonio terminó.

Fue porque a veces dos personas crecen de maneras diferentes, y eso está bienJoe Manganiello

En este sentido, el actor sostiene que las declaraciones de Vergara dibujaron un caracter que no es el del actor, y lo hizo parecer como si tuviera una crisis de mediana edad.

"Ser retratado como si hubiera tenido una crisis de la mediana edad y, después de nueve años, me dirigiera a alguien y le diera un ultimátum: 'Haz esto potencialmente peligroso para tu cuerpo o si no me voy'. Ese nunca he sido yo", sostuvo el actor.