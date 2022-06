Johnny Depp estrena TikTok y publica su primer video con un emotivo mensaje para sus fans

Johnny Depp no ha dejado de ser noticia desde que inició y terminó su juicio de difamación contra Amber Heard, donde salió en parte victorioso luego de que los miembros del jurado determinaran que su exesposa sí había mentido sobre él.

Luego de que concluyera el famoso litigió, que fue visto en todo el mundo, sus fans han pedido que el actor regrese a la pantalla grande e incluso, que vuelvan a incorporarlo al elenco de la saga de Piratas del Caribe.

El cariño que el público le ha demostrado al artista de Hollywood se ha desbordado por todos lados y especialmente, en las redes sociales.

Lo anterior fue aprovechado por Depp, quien para regresar un poco del amor que ha recibido a lo largo de estos meses sorprendió a todos abriendo su cuenta de TikTok, donde en un principio, cuando ni siquiera había publicado nada, ya tenía más de cinco millones de seguidores.

Sin embargo, la situación cambió y ahora, el actor ha publicado su primer video, el cual es un mensaje dedicado a todos aquellos seguidores que estuvieron a su lado durante los difíciles momentos que vivió luego de que empezarán sus conflictos con Heard.

"A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque te importaba. Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias. Mi amor y respeto, JD", escribió Johnny en su primera publicación.

Johnny Depp músico

Además, también compartió los momentos en los que estuvo arriba del escenario con el músico Jeff Beck durante su concierto en Sheffield, Inglaterra, donde conquistó a todos tocando la guitarra, demostrando que su lado musical sigue más vigente que nunca.

Y es que por si no sabías, antes de ser actor, Depp quería ser músico y por lo mismo, aprendió a tocar varios instrumentos para luego incursionar en algunas bandas de rock como Flame, Zaphyre, Bitch, Bad Boys y The Kids.

Posteriormente, su carrera como actor comenzó a despegar y dejó un poco más de lado a la música, sin embargo, logró tocar tiempo después en Rock City Angels y finalmente creó la banda Tonto's Giant Nuts.

Lo que pasó después es historia pues todos sabemos que la actuación terminó siendo otra de sus grandes pasiones y que se volvió su trabajo de tiempo completo.