Johnny Depp llega a un acuerdo con sus exrepresentantes y evita ir a juicio

Tras meses de disputas legales, Johnny Depp ha llegado a un acuerdo con sus antiguos representantes para evitar así el juicio que debía comenzar el próximo mes de agosto.

Depp demandó a sus antiguos gerentes en enero de 2017, acusándolos de gastar millones sin su permiso. El actor reclamaba entonces 25 millones de dólares en concepto de daños, incluidos varios años de honorarios profesionales.



The Management Group, liderado por Joel y Robert Mandel, representó al actor durante 17 años. Ante las acusaciones del protagonista de Piratas del Caribe, la compañía también presentó una contrademanda alegando que Depp era el único responsable de sus dificultades financieras, ya que presuntamente se había gastado millones de dólares en vino, casas de lujo, servicio doméstico, piezas de arte, aviones privados y seguridad.



En su día, la compañía reclamó a Depp 550,000 dólares acusándolo de difamación. Sin embargo, los términos del actual acuerdo no han sido revelados.



Johnny Depp se complace de haber logrado un acuerdo con The Management Group después de las acciones legales que tomó contra la compañía en enero de 2017. La demanda y el acuerdo posterior son una demostración más de que Johnny está decidido a tomar medidas firmes para proteger su reputación personal y artística en pos de su familia y su carrera.



Fuentes cercanas al litigio consultadas por Variety aseguran que los representantes de The Management Group están satisfechos con el acuerdo. Se evita así un juicio que estaba programado para el próximo 15 de agosto. Ahora Depp todavía tiene una demanda pendiente contra Jake Bloom, su exabogado, a quien acusó de negligencia.

"Tras el acuerdo, Johnny se alegra de centrar de nuevo toda su atención en su labor artística, en particular la segunda etapa de la gira mundial de Hollywood Vampires -su banda de rock-, con entradas agotadas, y el emocionante lanzamiento de Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, que llegará a los cines en el mes de noviembre. Johnny da su más sincero agradecimiento a los verdaderos seguidores que han demostrado su lealtad hacia él y su familia en los últimos años", remata el comunicado.