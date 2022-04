Focos rojos en el lenguaje corporal de Amber Heard, ¿es culpable? Experta la analiza (Video)

En medio de la polémica que ha desatado nuevamente la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard, una experta en lenguaje corporal se dio a la tarea de analizar las expresiones de la actriz durante las audiencias.

Pam 11.11, como se hace llamar en sus redes sociales y su canal de YouTube, es una comunicóloga con posgrados en microexpresiones y certificaciones en expresión corporal que analizó el comportamiento de Amber Heard durante el pleito legal con Depp.

La creadora de contenido se enfoca en primer lugar en las posturas de la actriz durante las audiencias que tuvieron anteriormente, al principio del juicio que Depp promovió en contra de Heard por difamación, luego de que ella publicara un texto en The Washington Post, donde se declaraba como un símbolo de la violencia doméstica.

Las declaraciones de la intérprete de Mera en la película de Aquaman se dieron en el contexto del movimiento #MeToo, que buscaba exponer a los hombres que habían cometido algún tipo de violencia de género, lo que amplifico el efecto que éstas tuvieron la reputación y la carrera de Johnny Depp.

En un primer punto, la experta en lenguaje corporal señala que en las imágenes donde se puede ver a Amber Heard en el estrado ella está comiendo, lo que es un distractor para interrumpir la fluidez del diálogo.

Por otro lado, apunta que tiene una postura cerrada, ya que sus brazos están pegados a su cuerpo; igualmente, su cara muestra apatía, aunque mantiene el mentón hacia arriba, lo que, según la experta, indica un sentimiento de superioridad y altanería.

Posteriormente, Pam 11.11 avanza hacia el momento en que Heard escucha una pregunta sobre si en algún momento cometió algún acto de violencia contra el actor. Sobre esto hace notar que la actriz desvía casi de inmediato la mirada hacia arriba, y detalla que estos movimientos inconscientes de los ojos indican que busca una vía de escape.

Siguiendo en esta pregunta, la actriz no contesta, por lo que la persona que la interroga le cuestiona si entiende lo que dice. En este punto se da lo que la especialista en lenguaje corporal califica como un foco rojo: al responder a este nuevo cuestionamiento, Amber Heard mueve la cabeza asintiendo, pero contesta que no.

Esta acción, según explica Pam 11.11, manifiesta una contradicción entre lo que ella decide enunciar y lo que se cuerpo transmite, y explica que se trata de un foco rojo de contrariedad.

Aparentemente esto no pasa desapercibido en la corte, por lo que le repiten la pregunta, y entonces responde que sí entiende, pero lleva su lengua hacia la comisura de los labios, lo que muestra una actitud irreverente y desafiante, y es un signo de ansiedad.

Tras responder la pregunta, la actriz desvía su mirada hacia su lado izquierdo inferior y lleva su lengua ahora hacia la parte interior de su mejilla, mostrando así que se siente frustrada.

Cuando Heard finalmente responde la pregunta, en lugar de simplemente dar un sí o un no, dice de manera entrecortada que no y que hizo lo mejor que pudo para no resultar seriamente lastimada.

De acuerdo con el análisis, la actriz realiza varias muecas –como cerrar los ojos y abrir la boca– para ganar tiempo, además de que la respuesta excesivamente larga para una pregunta concisa apuntaría a que ésta es premeditada; por otro lado, la especialista resalta que al terminar la frase Heard se rasca el hombro, lo que define como un movimiento que busca manipular y distraer al llevar la atención hacia el lugar donde se está tocando.

Posteriormente la actriz muestra con más frecuencia sonrisas a medias cuando se le pregunta si alguna vez golpeó con el puño a su exesposo, mientras inclina la cabeza hacia adelante.

El gesto de la sonrisa indicaría desprecio o no arrepentimiento, mientras que la posición de la cabeza muestra que está recordando una emoción. La sonrisa asimétrica aparece en varias ocasiones más, mientras habla sobre el mismo asunto, y dirige de nueva cuenta una mirada altanera y retadora –con el mentón elevado– hacia su interrogadora.

Sin embargo, su expresión muestra cada vez más enojo, mientras la abogada que le hace las preguntas le señala que no está respondiendo a lo que se le pregunta. En este sentido, la actriz frunce el ceño, aprieta los labios y posteriormente articula sus palabras mostrando los dientes y se inclina hacia adelante, tratando de acortar el espacio con la otra persona para intimidarla.

Por último, la experta en lenguaje corporal anota que todas las expresiones de la actriz indican su búsqueda de control, así como de un sentimiento de superioridad, mientras que el forzar interrupciones antes de contestar denota que sus respuestas son conscientes o meditadas.

Si bien desde el inicio Pam 11.11 señala que no se puede determinar la culpabilidad de alguien simplemente por sus expresiones corporales y que éstas depende por completo del contexto, acota que en general su lenguaje demuestra tendencias narcicistas.

Desde que comenzó el intercambio de acusaciones entre la ex pareja, varios personajes de Hollywood se han manifestado en favor de Johnny Depp, incluidas algunas de sus antiguas parejas, como Winona Ryder.