Con nuevo disco, Johnny Depp comienza a superar su juicio con Amber Heard

El actor Johnny Depp parece comenzar a salir adelante luego de su difícil juicio que mantuvo con su ex esposa Amber Heard, pues este viernes salió a la venta su nuevo disco titulado “18” que hizo en conjunto con el legendario guitarrista Jeff Bec.

La producción está compuesta básicamente por versiones de clásicos del rock que incluye canciones de John Lennon, Marvin Gay y Velvet Underground, pero también contiene música original This is a song for miss Hedy Lamarr, en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense.

Durante el descanso antes de la resolución del juicio, Depp se mantuvo cerca de la música y se presentó en concierto para liberarse un poco del estrés que le provocó la demanda de Heard, por lo que no es extraño que el actor lance su álbum.

Un actor con el sueño de ser músico

En algunas ocasiones, Johnny declaró que su intención desde un principio era convertirse en una estrella dentro de la industria musical y ser un gran guitarrista, pero las circunstancias lo llevaron a la actuación.

En su juventud formó parte de un grupo, Bad Boys (llamados después The Kids) y hasta llegó a ser telonero de Iggy Pop, pero luego el propio Depp confesó que se dejó convencer por el actor Nicolas Cage para convertirse también en intérprete.

Con los años ha ido entrando y saliendo de la escena musical. Su grupo Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry (guitarrista de Aerosmith) ha tocado en directo en numerosas ocasiones.

Las polémicas canciones de Depp ¿dedicadas a Heard?

Algunos fanáticos comenzaron a sacar conclusiones cuando el actor sacó dos canciones que supuestamente hacían alusión a el juicio contra Amber Heard, especialmente el titulado Sad Motherfuckin' Parade.

Dentro de los versos la letra dice “estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año; si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”, donde se considera que habla del dinero que ganó en la lucha legal.

Esto no ha sido confirmado por el actor, pero incluso medios internacionales sospecharon que las canciones fueron una forma de desahogo para Depp.

Además de la gira, Depp volverá a la actuación este verano, ya que encarnará al rey francés Luis XV bajo la dirección de la actriz francesa Maïwenn. El rodaje durará en principio tres meses, y tendrá lugar en Versalles.

