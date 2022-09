Johnny Depp estrena romance con una abogada; ¿será Camille Vasquez?

Camille Vasquez se volvió toda celebridad luego de que defendiera actor Johnny Depp en el juicio por difamación contra su exmujer Amber Heard.

Su defensa conquistó a todos los seguidores del actor, quienes le agradecieron por su trabajo, pues logró reivindicar a Depp y ganar una parte del proceso legal.

Durante el juicio tanto Camille como Johnny han dejado ver una gran complicidad. | Foto: Reuters

Además, su popularidad aumentó por la conexión que nació entre ella y el famoso artista de Hollywood donde se les vió muy cercanos.

El comportamiento de ambos llevó a pensar al público que incluso podría haber algo más que una amistad entre ellos, sin embargo, parece que el corazón de Johnny le pertenece a otra abogada.

¿Quién es la novia de Johnny Depp?

Según fuentes cercanas citadas por la revista People, el artista está saliendo con Joelle Rich, la abogada que participó en su defensa durante el otro juicio por difamación que tuvo contra el tabloide The Sun en Reino Unido, el año pasado.

Si bien Rich formó parte de la defensa del intérprete en el litigio británico, no trabajó en el último juicio celebrado en EU, donde Camille fue la que estuvo a cargo.

Johnny Depp is allegedly dating his lawyer Joelle Rich following trial.#JohnnyDepp pic.twitter.com/CyuDwlHKEh — FirstCuriosity (@FirstCuriosity) September 22, 2022

Aún así, la abogada acompañó a Depp durante las vistas orales celebradas en Fairfax, y fue vista hablando con el actor o fumando en las inmediaciones de la corte y del hotel en el que se alojaba.

Rich, de 59 años, trabaja para el bufete Schillings, y a su vez está divorciándose de su marido y padre de sus dos hijos.

Lanzan documental sobre el juicio de Johnny vs. Amber

Este 20 de septiembre, HBO Max lanzó el nuevo documental Johnny vs. Amber: el último juicio, secuela de la producción del mismo nombre que se estrenó en 2021.

La investigación se centra en la mediática ruptura matrimonial, mientras sigue de cerca a los actores de Hollywood en una tormentosa batalla legal presenciada por el mundo entero.

Además, consulta en exclusiva con especialistas y personas cercanas al entorno de ambos revelando detalles nunca antes vistos por el público.

Con información de EFE