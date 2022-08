Prostitución y disfunción erectil: revelan archivos secretos del juicio Amber Heard vs Johnny Depp

Cuando se creía que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard había quedado en el pasado, se revelaron documentos inéditos donde se exponen temas de la vida privada de ambos actores.

Las pruebas que los abogados de ambas partes pudieron excluir, ahora salieron a la luz dejaron en claro una vez más que Depp y Heard buscaban atacar con todas las armas posibles.

Defensa de Johnny Depp

Por el lado del protagonista de Piratas del Caribe, el equipo legal intentó utilizar una serie de fotografías de la actriz en donde posaba supuestamente desnuda y con ellas alegar que en su pasado se dedicó a la prostitución.

De acuerdo con el diario The Daily Beast, los abogados de la ex esposa de Depp alegaron que las pruebas no eran relevantes y que debían ser eliminadas.

“El señor Depp trata, de manera frívola y maliciosa, insinuar que la señorita Heard trabajó una vez como escort”.

A su vez, también se pretendía presentar un fragmento del reality show de la hermana de Heard, Whitney, para mostrar una lista de las relaciones pasadas de Amber, prueba que también fue desechada.

Defensa de Amber Heard

Mientras tanto, el equipo de abogados de Amber Heard quisieron utilizar un historial médico que especificaba una disfunción eréctil que supuestamente padece Depp, la cual, le causaba el comportamiento violento del actor.

"Aunque el Sr. Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard", se puede leer en los documentos.

Sin embargo, la prueba no fue admitida por el juez y hasta ahora el actor no se pronunció al respecto para desmentir dicha condición de salud.

Por otro lado, también fueron desestimados mensajes de texto que Depp tuvo con Marilyn Manson, quien ha sido acusado por sus ex parejas de abuso sexual y que mantuvo una amistad con el actor durante el tiempo que estuvo con Heard.

El actor Johnny Depp puso a la venta sus pinturas valuadas en más de 3 millones de dólares. Foto: @johnnydepp

Dentro de los textos Manson hace una comparación entre su entonces esposa, Lindsay Usich, y Amber Heard, ya que Usich interpuso una orden de restricción contra su pareja, al igual que lo hizo Heard.

De acuerdo con el medio Newsweek, luego de que Manson bromeara diciéndole a su ex pareja Amber 2.0 y Depp contestara en broma.

“He estado leyendo mucho material sobre eso y el comportamiento sociópata… ¡es jodidamente real, mi hermano!! ¡Mi ex [Amber Heard] es un maldito libro de texto!”, se lee en el documento.

Todas estas pruebas no fueron aceptadas por el juez al no considerarlas relevantes para el juicio, pero al final terminaron por ser reveladas.