José Riaz revela los secretos de Luisito Rey en “Luis Miguel: la serie”

La serie de Luis Miguel cada vez desvela nuevos secretos que han rodeado al cantante a lo largo de su vida.

En el capítulo nueve -que se estrenó el domingo pasado-, los espectadores descubrieron uno de los nuevos negocios turbios que Luisito Rey tiene entre manos.

En entrevista telefónica con el cantante español José Riaza, compartió a El Sol de Puebla su experiencia de formar parte de dicho capítulo así como de su incursión en la escena actoral.

“Fue algo que me llegó de sorpresa, porque no me lo esperaba. Una compañera me mandó la invitación de un casting y cuando leí las características del personaje que andaban buscando dije: ‘¡Dios mío, me están buscando!, solo falta que le ponga mi nombre’”.



Sin pensarlo dos veces se contactó con la producción y de inmediato le dieron luz verde para hacer su primera prueba.



“Contacté a la productora, les mandé una foto mía y un par de canciones. Después se comunicaron conmigo y me dijeron: ‘¡te queremos!’. Fue muy bonito porque casi me pagan el taxi para llegar a los estudios Churubusco”.

En cuanto llegó hizo su casting e interpretó tres canciones que cautivaron a los productores. “Le encanté y fue así que me eligieron para participar en el capítulo nueve, que se estrenó la semana pasada. En cuanto me dieron la noticia tuve que hacer unos cambios en la gira que tenía por España y tuve que quedarme un mes más en la ciudad de México”.

NEGOCIOS SUCIOS

Al preguntarle un poco sobre su personaje, comentó: “Martín Costa es un compositor y cantante español, es muy bueno en lo que hace pero no es muy agraciado físicamente. Luisito Rey oye una de las maquetas musicales de Martín y queda fascinado, pero al verlo en persona se sorprende un montón por su apariencia e incluso se ríe de él”.

Aunque Luisito reconoce el talento del compositor, no está del todo convencido de lanzarlo como artista, por lo que empieza a maquilar un negocio turbio.



“Luisito le hace una propuesta a Martín, algo así como un negocio sucio al estilo Milli Vanilli, ese dúo que en los años 80 quedó al descubierto al saberse que no cantaban sino que en realidad cantaban otras personas y ellos solo hacían playback”.

LA FICCIÓN

En el caso de la serie de Luis Miguel, lo que sucede es que Luis Rey le propone a Martín que done su voz, su talento y sus canciones para que un tal Bosco salga a cantar y se presente en la tele y los festivales como todo un artista”.

Ante esta situación el personaje de Riaza se enfurece y decide hacer una gran petición.

“Martín se indigna y le pide 2 millones de pesetas a Rey para no revelar el secreto y ahí se queda pendiente la escena”.

Aunque el cantante no quiso revelar más detalles al respecto, reiteró su entusiasmo de incursionar en la actuación y en una serie tan exitosa como la de Luismi.

“No sé en cuantos capítulos más vaya a aparecer, pero esperemos que más adelante tenga la oportunidad de aparecer en otras temporadas”, finalizó.