Testimonio de la ex asistente de Amber Heard pone a temblar a la actriz, ¿qué dijo en el juicio?

Las revelaciones sobre el matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard sorprenden día a día al desarrollarse el juicio en Fairfax, Virginia, donde el protagonista de Piratas del Caribe intenta demostrar que lo ha difamado con sus acusaciones de violencia sexual y doméstica.

Ahora tocó el turno en el estrado a la ex asistente de la actriz, Kate James, quien afirmó al jurado que nunca vio algún abuso físico de Depp contra Amber durante los tres años que trabajó para ella, de 2012 a 2015.

Por si fuera poco, James reiteró que Amber robó su historia del abuso sexual que sufrió para usarla a su beneficio personal.

Es la segunda vez que Kate lo dice en una Corte, que la actriz tomó la historia de la violación que sufrió en Brasil para que sus acusaciones contra Depp tuvieran detalles reales.

Sobre Johnny Depp, dijo que era muy tranquilo, casi tímido, “como un completo caballero sureño”, todo lo contrario a Heard, quien incluso le escupió la cara cuando le pidió un aumento de salario.

Los abogados del actor intentan convencer al jurado que no es un hombre violento y ayudó el testimonio de Kate James, quien afirmó que Heard “estaba frecuentemente intoxicada y abusaba verbalmente, incluso con su propia madre y su hermana”.

Añadió que Heard es una "persona muy dramática" y estaba profundamente insegura en la relación con el actor.

“Recuerdo una vez que me llamó cuando estaba sola en la ciudad de Nueva York, y estaba llorando y caminando por las calles”, dijo James. Declaró que le dijo a Heard que entrara: “Me preocupaba que los paparazzi pudieran tomarle una foto”.

La cuestionan por mensaje de Depp

La ex asistente fue cuestionada por un mensaje de texto de Depp, en el cual -aseguran los abogados de Amber- el actor la ofendía.

“Gracias, cariño... Me disgusta alguna vez haber tocado esa escoria... ¡¡¡Volvemos el martes!!! Y luego... ¡¡¡Tribunal!!! Te aviso cuando regrese, muñeca... Ven por un poco de púrpura y le arreglaremos su trasero flácido, ¡bien y bonito! Con amor... J.”, decía el mensaje.

Un abogado preguntó si “mancha de púrpura” significaba vino y si “ella” significaba Heard. James dijo que no quería especular.

“Así es como escribe”, dijo James sobre Depp. “Es muy aleatorio y no lo cuestionas. Escribe de una manera muy abstracta”.

“Abuso mutuo”, dice terapeuta

Durante la audiencia, los abogados presentaron una declaración en video de la terapeuta de pareja que los asistió en 2015, Laurel Anderson, cuando él tenía 52 años y ella, 29.

La especialista reveló que Jhonny y Amber habían sufrido abuso infantil y como pareja tenían una relación de “abuso mutuo”.

Mencionó que para Heard era un “motivo de orgullo” iniciar una pelea si sentía que alguien le faltaba al respeto; que también preferiría estar en una pelea con Depp que verlo irse y "lo golpearía para mantenerlo allí".

Cuando Amber asistió sola a una de las sesiones, le confesó que Depp la había golpeado y le mostró sus moretones, tanto en fotos como en persona.

También le reveló que Depp le dijo: “no le gustas a nadie. Estás obteniendo fama de mí. Me estoy enamorando de ti. Eres una puta".

Johnny Depp demandó a su ahora ex esposa Amber Heard, en marzo de 2019, por difamarlo en un artículo de opinión que escribió un año antes para The Washington Post y, aunque no lo nombró directamente, acusó que es “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

La caja de pandora apenas se ha abierto, pues el juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax está programado para seis semanas más y se espera que el actor James Franco y el empresario Elon Musk testifiquen luego que han sido relacionados con Amber Heard en relaciones extramaritales.