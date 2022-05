Johnny Depp espera veredicto arriba del escenario: así sorprendió a todos en el concierto de Jeff Beck

Johnny Depp volvió a sus raíces musicales durante el fin de semana, dos días después de que los abogados presentaran los argumentos finales en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard.

El actor sorprendió a los fanáticos en un concierto de Jeff Beck este domingo en Sheffield, Inglaterra. Depp subió al escenario con su guitarra junto a Beck en el espectáculo, que tuvo lugar en Sheffield.

Te puede interesar: Amber Heard no es la única: ellos son los 10 famosos de Hollywood que también hablan español

El protagonista de Piratas del Caribe interpretó "Isolation", una nueva versión de la canción de John Lennon de 1970, así como una versión de "What's Going On" de Marvin Gaye y "Little Wing" de Jimi Hendrix.

Antes de convertirse en actor, Depp quería ser músico. Incluso testificó sobre sus primeras aspiraciones musicales en el estrado, y señaló que no estaba teniendo tanto éxito como quería, lo que lo impulsó a dedicarse a la actuación.

El artista también es parte del grupo Hollywood Vampires, que cuenta con Alice Cooper y Joe Perry.

La polémica expareja de Hollywood ha estado en la corte de distrito en Fairfax, Virginia, desde el 11 de abril, y cada uno testificó; el caso pasó a la deliberación del jurado el viernes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Depp está demandando a Heard por 50 millones de dólares en daños por un artículo de opinión que ella escribió y que se publicó en The Washington Post en 2018, mientras que ella lo contrademanda por 100 millones de dólares-.