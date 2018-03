Julion Álvarez rompe el silencio tras acusaciones en robo de vacas

La semana pasada, el cantante grupero oriundo de Chiapas, Julión Álvarez se le vinculó en un caso de corrupción de los exgobernadores de Chihuahua y Nayarit por una presunta triangulación para recibir un hato de ganado importado de Europa.

Tras el señalamiento, el cantante rompió el silencio tras una presentación en la Feria Nacional Tepic 2018 donde declaró a la prensa que está dispuesto a cooperar pues se ha sentido atacado tras las declaraciones de un funcionario de Nayarit.

Foto: Twitter / @julionalvarez

"Si llega a ser necesario que un servidor presente pruebas, estoy abierto. Todo con tal de limpiar y mantener mi carrera que tanto me ha costado. Claro que voy a cooperar, ver cómo están las cosas y aclararlas. Hemos dado la información necesaria en cuestión de mis actividades y de mi cuestión económica y el hecho de que me sigan haciendo daño se me hace injusto".

Tras sus declaraciones, Álvarez no se ha pronunciado para impugnar las acusaciones que realizó el vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, Rodrigo González Barrios el pasado 7 de marzo; sobre este caso, el Fiscal de la misma entidad descartó la posibilidad que el cantante esté en la lista negra.

Foto: Facebook / Las Aferradas De Julion Alvarez Fan Pag

La imagen de Julión Álvarez surge porque presuntamente existen indicios de que las 12 mil cabezas de ganado que compraron con recursos federales en Nueva Zelanda, tanto César Duarte, ex gobernador de Chihuahua y Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit pudieran estar en el rancho del cantante.