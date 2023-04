¿Qué le pasó a Justin Bieber en Coachella? La extraña conducta del cantante preocupa a sus fans

Este fin de semana el tan esperado festival de Coachella finalmente se llevó a cabo en en Indio, California, donde varios famosos se dieron cita para disfrutar su edición 2023.

Entre las celebridades que fueron vistas tenemos a Justin Bieber y a su esposa Hailey, quienes fueron captados en video durante el evento, sin embargo, la "extraña" actitud del artista encendió las alarmas.

Te recomendamos: Hailey Bieber y sus confesiones sobre Selena Gomez; ¿qué dijo sobre la ex de Justin?

Durante la grabación que se volvió viral, podemos ver durante la presentación de The Kid Laroi, a la famosa modelo acariciando la espalda del cantante, quien está recargado en una de las vallas que dividen al publico del main stage.

Justin Bieber and Hailey Bieber during the show of The Kid Laroi at the second night of the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival. pic.twitter.com/hJDRhAudur — @21metgala (@21metgala) April 16, 2023

Los fanáticos del intérprete de "Yummy" no pudieron ocultar su preocupación al comentar en redes que tal vez estaba teniendo un episodio pues cabe recordar que Justin ha sufrido antes ataques de ansiedad y pánico.

De igual forma, hay otro video donde se le puede ver como si estuviera durmiéndose en plena presentación del rapero Frank Ocean, uno de los más esperados durante esta edición pues su aparición significaba el regreso del rapero a los escenarios.

#frankchella #teamselena #fyp ♬ original sound - user272927207382 @pineappleonpisa six yrs but it’s past his bedtime #coachella

Además, se sabe que Bieber padece un síndrome llamado Ramsay-Hunt, un virus que le provocó una parálisis en su rostro, motivo por el que en junio de 2022 se vio obligado a cancelar su gira Justice World Tour.

Aunque por el momento el cantante no se ha pronunciado sobre lo que sucedió en el festival, existen otros videos en los que Justin luce bien, bailando y disfrutando del festival, por lo que algunos internautas señalaron que la respuesta a su "rara actitud" pudo haber sido puro cansancio y nada que implicara algo de salud.