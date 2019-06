Justin Bieber reta a pelear a Tom Cruise ¡hagan sus apuestas!

La Paz, Baja California Sur.- Es sabido que a veces los artistas hacen cosas poco comunes, cosas que para un simple mortal pueden no tener sentido, que son solo una forma de llamar la atención o simplemente publicidad, este es el caso de Justin Bieber.

Por medio de su twitter, el cantante lanzó un mensaje al actor Tom Cruise, en el cual lo reta a ¡una pelea!, sí leyeron bien a una pelea.

“Quiero desafiar a Tom Cruise a una pelea en el octágono. Tom si no aceptas esta pelea estás asustado y nunca lo harás. ¿Quién está dispuesto a pelear?”

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 de junio de 2019

Hasta el momento Cruise no ha expresado algún comentario al respecto.

Peros los usuarios ya tienen a su favorito, tal es el caso del famoso gladiador de la UFC Cono McGregor, que así respondió al twitter de Bieber:

“Si Tom Cruise es lo suficiente hombre para aceptar este desafío, McGregor Sport and Entertainment será el anfitrión de la pelea. ¿Cruise tiene lo suficiente para pelear, pelearas como lo haces en tus películas?”.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de junio de 2019

Aunque no sabemos si podremos ver esta pelea en horario estelar en algún momento, al menos nos da un motivo para hacer más llevadero este lunes, y si se llega a concretar ¡hagan sus apuestas!