Justin Bieber se compromete con Hailey Baldwin y ¡las beliebers enloquecen!

Este día el rumor sobre el compromiso entre Justin Bieber y Hailey Baldwin ha crecido luego de que varios medios internacionales lo confirmaran y muchas beliebers se han quedado sin palabras.

Luego de que Justin se dejara ver con la famosa modelo Hailey por las calles de Nueva York, no quedaba más qué decir, pues así confirmaban que tenían una relación de la cual ya varios hablaban.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 17 Jun, 2018 a las 7:26 PDT

Pero este día se ha confirmado por medios como CNN, que el famoso cantante pop y exnovio de Selena Gómez, se comprometió con Baldwin en un lujoso complejo en las Bahamas.

mood for the rest of the summa Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 1 Jul, 2018 a las 8:34 PDT

Dos jóvenes aseguraron que mientras se encontraban en uno de los restaurantes, los asistentes de seguridad de Justin aparecieron y les pidieron que guardaran sus celulares porque iba a ocurrir "algo muy especial".

¡Justin se acercó a Hailey y le pidió matrimonio frente a todos!

Y aunque el famoso y polémico cantante de "What Do You Mean?" no ha confirmado nada, su padre pudo haber dado una pista al publicar una imagen del cantante con el siguiente texto "@justinbieber Orgulloso sería infravalorado! ¡Emocionado por el próximo capítulo!"".

@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter! Una publicación compartida de Jeremy Bieber (@jeremybieber) el 8 Jul, 2018 a las 8:31 PDT

Así que tal vez en próximos días Justin les esté diciendo a todas sus beliebers "Sorry" y sobre todo cerrando para siempre su capítulo de truenes y reconciliaciones con Selena Gómez.

