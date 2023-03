Kalimba responde a joven que lo exhibió al pedirle una foto y divide a las redes

Kalimba dividió a las redes sociales después que una fan publicara su molestia por la actitud del cantante cuando ella se le acercó en un restaurante para pedirle una fotografía.

La joven publicó la fotografía con el integrante de OV7, pero la acompañó de un mensaje que recriminaba la mala actitud que había tenido con ella, además, lo acusó de no querer hablar español cuando ella se intentó intercambiar palabras con él.

Puedes leer: Kalimba está en la mejor etapa de su vida y así lo proyecta

"Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante en donde trabajo y por ser famoso, (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español, y seguía preguntando en inglés", señaló Gabriela Quintanilla en sus redes.

Esta fue la foto de Kalimba y Gaby. l Foto: Cortesía @gabbyq

El fin de semana los integrantes de OV7 estuvieron de gira en Estados Unidos como parte de los festejos por su 30 aniversario. Fue en un restaurante dentro de un aeropuerto en Texas en donde se dio el incómodo momento.

Tras la viralización de la publicación de Gabriela, Kalimba reaccionó y dio su versión sobre lo que había pasado a través de su cuenta de Twitter.

En su defensa, el cantante dijo que estaba muy cansado porque venía de otro lugar en donde le habían pedido demasiadas fotos, y por eso había elegido un restaurante en dónde según él, no lo identificarían.

Hola

Justo entre a ese restaurante por que vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar.

Si lo tomaste personal 🤷🏾‍♂️ no era CONTIGO específicamente.

Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, te acuerdas?

Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

La situación no paró ahí, pues Kalimba publicó una historia en Instagram donde deseaba que ojalá los celulares no tuviesen cámaras para que no le pidieran fotos.

“Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su Instagram, vi que había puesto un comentario de que ‘a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado’”, fue la respuesta de Gabriela ante la publicación.

La chica hizo una serie de tweets en donde siguió confrontando al artista y señaló que ella había sido la única que lo reconoció.

Foto: Cortesía @gabbyq

“Mi vida fui la única en el pinche aeropuerto que te reconoció, de ahí ni la moscas se pararon en tu plato de comida. Yo sé que son humanos y que también tienen días buenos y malos y quizá hoy era un día malo para él”, añadió Gabriela.

En el último mensaje de Gabriela después de poner en privado su cuenta pidió a los artistas ser más empáticos con sus fans.

“Deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos. Que tengan buenas noches todos, menos Kalimba y ojalá la comida la haya hecho daño”, finalizó Quintanilla.

El martes pasado Kalimba publicó un tuit sarcástico y le agradeció a Gabriela por los minutos de entretenimiento.

Ya acabé de jugar golf y ya voy a juntas y composición. Gaby, gracias por el entretenimiento que nos diste, duró unas buenas horas. A los demás también gracias, mañana nos vemos por aquí. LOVE u. pic.twitter.com/vjJtRziT9A — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En las redes sociales algunos defendieron la actitud de Kalimba, pues coincidieron en que los artistas también son seres humanos y es entendible que estén cansados y quierantener un momento para comer sin interrupciones.

Mientras que otros, acusaron a Gabriela de invadir el espacio del cantante y exhibirlo en las redes sociales aún cuando e cantante le dio la fotografía.