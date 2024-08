Karely Ruíz anuncia embarazo: te cuidaré y te amaré por siempre

La creadora de contenido Karely Ruíz dio a conocer una noticia que sorprendió a más de uno, pues en. En sus redes sociales publicó que tendrá un bebé, "estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí".

Karely anunció su embarazo mediante una historia y publicación de Instagram, donde comentó que iba a dar la revelación de su día.

No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación, quiero ver todos sus mensajes bonitos, los amo y quería contarles estos desde hace rato porque sé que estarán para mípublicó en una historia de Instagram





Foto: @karelyruiz





En su publicación, acompañada de una fotografía en la que muestra sus meses de embarazo, Karely expresó que cuando se enteró de la llegada de su bebé fue el día más feliz de su vida.





El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que sientodijo Ruíz





Además, Ruíz señaló que está muy feliz por esta nueva etapa en su vida y que dará lo mejor de sí misma, "te cuidaré y te amaré por siempre"