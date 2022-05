Karla Panini amenaza a Platanito con exponer "lo que hacía en los camerinos"

Mediante su podcast “Mal Influencer” la comediante Karla Panini estalló en contra de Platanito, amenazándolo con contarle a su esposa “todo lo que pasaba en camerinos”. Esto después de que Platanito opinara sobre la polémica entre Américo Garza y Karla Luna.

Ya que según Panini, Platanito habló sin conocer realmente la historia, además de que en un principio apoyó a la fallecida Karla Luna, después de que se destapara la relación entre Américo y Panini.

Tras 7 años de la separación de las “lavanderas” tras el escándalo de la relación entre Américo y Panini, Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito fue amenazado por Panini por meterse en “lo que no le importa”.

Y es que la ahora influencer habló sobre la vez en la que Platanito y Karla Luna trabajaron juntos en un show donde se burlaban de “la madre güera” por haberse metido en el matrimonio de su mejor amiga, lo cual Panini tomó como un ataque directo.

Panini amenaza a Platanito con contar las cosas que sabe de él

Esto habrían molestado a Panini quien dijo que desea poder encontrarse a Platanito para poder decirle a su esposa todo lo que el comediante hacía tras camerinos, pues aseguró que ella conoce muchos de sus secretos, por lo que le pidió que ya no se meta en temas que no conoce.

“Sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí… juzgándome, querido no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo” dijo.

Señaló que Platanito no puede juzgarla ya que él también hacía cosas de las que no podría estar muy orgulloso en los camerinos, las cuales podría contarle a su esposa. Además, tras llamarlo “payaso panzón y ridículo” mencionó que este no tiene por qué comentar sobre su relación ya que no tiene idea de como pasaron las cosas.

“Para decirle: ¿tú qué te metes?, tremendo panzón. Payaso panzón, ridículo. Si la única que te habló cuando tuviste tu problemita, ese malísimo, de una tragedia y ahí estaba llorando”

De igual forma manifestó que las declaraciones de Platanito han sido como una traición, ya que ella lo apoyó en varios momentos, incluso cuando se encontraba en la controversia por el chiste de la guardería ABC

“Yo agarré mi teléfono y le dije: ‘Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega… pero aquí estoy para apoyarte’. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y haciendo show y burlándose”, mencionó.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Tabasco