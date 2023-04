Karla Souza revela amanezas después de protagonizar y producir la película "La Caída"

La actriz Karla Souza, quien protagonizó recientemente la película "La Caída", reveló lo difícil que ha sido su vida dentro del país después de trabajar en el proyecto, pues ha recibido amenazas provenientes de un funcionario importante dentro de la Federación Mexicana de Natación.

La cinta, está basada en una historia real, la cual retrata una parte oscura de la vida de la clavadista olímpica Azul Almazán, quién denunció ser víctima de abuso sexual cuando era menor de edad, por parte de su entrenador Francisco Rivas, cuando ella competía para los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000.

Puedes leer: Scarlett Camberos recibe apoyo de aficionadas; piden un alto a la violencia contra futbolistas

La actriz Karla Souza, se presentó en el podcast del influencer Roberto Martínez, ahí contó cómo fue que se interesó en la historia de Azul Almazán y lo que la motivó a tratar un tema tan fuerte como el abuso sexual dentro del mundo deportivo mexicano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Azul Almazán (@azulalmazanoly)

¿Por qué Karla Souza ha recibido amenazas?

A raíz de su trabajo en "La Caída" , Karla Souza aseguró que ya no se siente segura en México ante las amenazas que ha recibido por hablar del abuso sexual de menores de edad y sugerir que existe un red de pederastas en el mundo deportivo.

“Te metes con una red de pederastas en este país, que es de miedo. Te cagas si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema, yo tengo que tener seguridad, ya no me siento cómoda caminando por las calles en México sin pensar en eso, cambia un poco mi andar en este país al haber hecho esta película”, dijo Souza.

Aunque que no dio el nombre de la persona que ha realizado amenazas en su contra, Souza dejó ver que se trataba de alguien que perteneció a la Federación Mexicana de Natación.

“Este cuate nos está amenazando que nos va a demandar. No debería estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos, esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana, sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación”.

Karla Souza también fue víctima de abuso sexual

La protagonista de una de las películas mexicanas más taquilleras, "Nosotros los nobles", dijo que su propia experiencia de abuso sexual por parte de un director, la llevó a empatizar con la historia de la clavadista, que ella conoció, por un reportaje publicado en una revista en donde se contaba la historia de Almazán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KARLA SOUZA (@karlasouza)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esto la llevó a investigar más y más del caso, y terminó por convertirse no sólo en la protagonista de "La Caída", sino también en la productora, ante lo complicado que fue encontrar un equipo para producirla, ya que muchas persona no querían meterse en problemas con un tema de esa naturaleza.

"La Caída" se encuentra en Prime Video y fue estrenada en exclusiva para la plataforma, el 11 de noviembre de 2022.