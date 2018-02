Karla Souza revela que fue violada por un director de cine

La actriz y modelo mexicana, Karla Souza, reveló que cuando recién iniciaba su carrera en la actuación, un director de cine la agredió violentamente y la violó, aunque no quiso revelar su nombre puesto que no sabe si está verdaderamente protegida en México.

Explicó que esto sucedió cuando comenzaba su carrera, "ya sabes te presentan a estos productores y comienza el manipuleo de tú me debes a mi una. Te meten en la cabeza que están empujando por ti porque no tienes nombre", indicó Souza en una entrevista para CNN.

No tenía la educación para saber lo que hacia esta persona, es una persona muy carismática que obviamente le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo

Karla Souza

Asimismo reveló que cuando llegó al set para filmar la película, a ella le dieron una habitación en un hotel distinto al que tenía el elenco. "Yo pregunté ¿Quién más está conmigo en este hotel?, pues nada más el director y tú, me respondieron. Yo ingenuamente le dijes dije ah me tocó el hotel bonito".

"Sólo éramos él y yo. Entonces un día está persona me viene a buscar a las dos de la mañana a mi cuarto de hotel, porque según él tenía mucho trabajo y quería saber que pensaba para la escena. Yo apenada porque me encontraba en pijama le abrí la puerta, entonces entró al cuarto y no se fue. Las visitas fueron más recurrentes, todo ello siempre hablado de la actuación".

Yo no podía rechazarlo, cada vez que yo lo intentaba rechazar al día siguiente me la cobraba, decidía no filmar mi escena, me empezaba a humillar, esto era su control psicológico. Pero cuando le abría la puerta se portaba de lo mejor conmigo y me elogiaba

Karla Souza sostuvo que comenzó a haber un coqueteo

"Después de un mes de tener este abuso de su poder, acabé cediendo a que me besara y que me tocara de formas en las que yo no quería. Y en una de las instancias me agredió violentamente, y sí, me violó, me cuesta decirlo pero es la verdad", sostuvo.



Al finalizar la entrevista, Karla Souza no quiso identificar a su agresor puesto que dijo que no sabe si le darán castigo para el director.

