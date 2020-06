Karla Souza vuelve a ser mamá y comparte las primeras fotos de su segundo bebé Luka

Karla Souza se convirtió en madre por segunda vez y presentó a su hijo a Luka.

Fue por medio de la revista People que la actriz decidió revelar las primeras fotos de su nuevo bebé.

"A Luka le dio la bienvenida en casa su hermana mayor de dos años, Gianna, quien ya está ocupada enseñándole la letra de la canción Un poco loco de la película Coco".

Gracias @people por ayudarme compartir mi felicidad con el mundo ✨. Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka ❤️ • Thank you @people for helping me share our joy with the world ✨ There's so much heaviness and injustice in the world and as a mother it makes me wonder what world my children are growing up into. Looking into Luka's eyes and watching Gianna as a big sister brings me so much hope and commitment to being a part of the change. Welcome to the world Luka ❤️

En esta edición, la actriz dijo sentirse agradecida por haber podido compartir su embarazo, el cual fue parte de su actuación en la serie How To Get Away With Murdered.

Fue en mayo cuando a lado de su hija, Souza reveló su segundo embarazo. La mexicana está casada con el banquero Marshall Trenkmann, con quien se casó en 2014.

Those of you who have already watched module one of #Unleashed already know this, but building this course has also coincided with my pregnancy ❤️ Opening up in such a deep way while creating life has been such a gift and I'm honored to continue sharing, growing, and UNLEASHING with you all over the course of the next four weeks.

Nueva serie

Cabe recordar, que tras seis temporadas, la actriz se despidió de la serie How To Get Away With Murdered, protagonizada por Viola Davis, con la que la latina se abrió hueco de manera muy importante dentro de la industria estadounidense.

It's been an honoring working with and learning from @ViolaDavis for the past few years! Beyond her incomparable gift and commitment to this craft, she is also a force of generosity and kindness. So to have her say these words about me is something I'll cherish for the rest of my life: "I worked with Karla for 6 years. The word I would use to describe her is "present". She sees you. Takes you in. She is passionately honest, equally vulnerable and tough... Most importantly, she so wants to lead a life of significance." Thank you Viola! 🥰 Theres still time to join #UNLEASHED before the first module goes live so head to karlasouza.teachable.com! Link in my bio.

Recientemente, la mexicana estrenó la serie "El presidente" en Amazon Prime sobre el escándalo conocido coloquialmente como "FIFA Gate".

"Mi personaje fue creado para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso.

Se sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la investigación o quiénes estuvieron involucrados por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un personaje que tuviera la capacidad de transformarse en diferentes personas, con facilidad para los idiomas y que tuviera elementos masculinos y femeninos", finalizó.

En este juego la pelota nunca deja de rodar ni de vender. Basada en el escándalo del FIFAGate llega #ElPresidenteTV este 5 de junio a Amazon Prime Video. #ElPresidenteTV @primevideolat @primevideomx

Con información de EFE