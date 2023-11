Karol G en México: por qué acusan a Ticketmaster de discriminación en venta de boletos

La activista y comunicadora Ferny Ruiz, denunció a través de sus redes sociales que Ticketmaster la estaba discriminando al no liberar boletos para el área de sillas de ruedas para el concierto de Karol G.

Que triste no podré ver a la bichota @karolg en Monterrey porque @Ticketmaster_Me aparentemente no liberó los boletos en el área para sillas de ruedas”, denunció en un post de X, antes Twitter.

La joven contó que ingresó a la preventa de la HSBC para comprar su boleto, pero le apareció una leyenda de que el área no estaba disponible. Durante el proceso, Ferny denunció que todo el proceso había sido muy complicado y que era algo inaudito que en un lugar con capacidad de 22 mil personas, hubiera tan pocos para discapacitados.

Que triste no podré ver a la bichota @karolg en Monterrey porque @Ticketmaster_Me aparentemente no liberó los boletos en el área para sillas de ruedas. 😢 Ayer nos metimos a la "gran venta HSBC" y nos toco turno rápido, solo para descubrir que el área no estaba "disponible". 💔 pic.twitter.com/wnw7RtsLvi — Ferny Ruiz (@fernyruiz) November 10, 2023

Tras hacer la denuncia, la joven intentó que Ticketmaster le resolviera su problema. Ferny intentó primero por el sitio web pero lo único que obtuvo fue un mensaje que decía “La disponibilidad y cantidad de boletos para personas con discapacidad son determinadas por el promotor del evento y/o inmueble".

Además @Ticketmaster_Me se lava las manos diciendo "La disponibilidad y cantidad de boletos para personas con discapacidad son determinadas por el promotor del evento y/o inmueble...". Cuando les aseguro que ni @karolg ni su promotor conocen esta situación 😒. pic.twitter.com/U6VWNujWrj — Ferny Ruiz (@fernyruiz) November 10, 2023

Después lo intentó por vía telefónica, pero la regresaron al sitio web; luego intentó a través del sitio de Facebook; sin embargo, se le hizo contradictorio que no le pidieran sus datos cuando antes la habían ignorado.

Al final de cuentas los de @ServicioTM me dijeron que poner en los campos que no podía llenar del formulario de ayuda de @Ticketmaster_Me y ya me contactaron también de ahí. Pero me solicitan mi "número de compra" de mi boleto de @karolg POS PORQUE CREEN QUE LOS CONTACTÉ? 🙄 pic.twitter.com/lkEederxbC — Ferny Ruiz (@fernyruiz) November 11, 2023

Luego de varios intentos, la joven pensó que tal vez comprando un boleto normal le podrían dar el acceso, no obstante, no era seguro que el personal le diera un lugar. Los problemas con la página siguieron, formularios confusos y mensajes sin sentido que le solicitaban datos que no tenía.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al final, Ferny no consiguió comprar sus boletos, aunque varios amigos le comentaron que comprara los boletos, aunque ella no estuvo seguro de hacerlo, por lo que prefirió seguir haciendo la denuncia en X para ver si Ticketmaster le resolvía.