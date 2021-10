Periodista que destapó escándalo de corrupción en Colombia recibe regalo de Karol G

Karol G sorprendió a la periodista Paola Herrera con un regalo muy singular luego de que llamara la atención de la famosa cantante.

Herrera, quien trabaja para W Radio Colombia, realizó una investigación a fondo sobre un desfalco de 70 billones de pesos por una contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) con la Unión Temporal de Centros Poblados, quien había garantizado proveer de conectividad a las escuelas ubicadas en zonas rurales sin acceso a internet.

Envié estas preguntas al @MinTIC_responde y con un montón de artículos, leyes, etc me dicen que no se ha recuperado nada. Ah y que según Centros Poblados, se dejaron instalados 809 puntos digitales. Otro punto importante: la cesión del contrato a ETB se demorará, era de esperarse pic.twitter.com/k6TfH1CrAw — Paola Herrera (@PaoHerreraC) September 29, 2021

Sin embargo, Paola logró obtener numerosos documentos y archivos, que terminaron evidenciando un caso de corrupción y que incluso provocaron la renuncia de la exministra de las TIC, Karen Abudinen por orden del presidente de Colombia, Iván Duque.

Fue así como la periodista recibió el reconocimiento no solo de sus colegas, sino del público en general, el cual se percató de una publicación donde Paola mencionaba que había estado tan comprometida con la investigación, que se le habían pasado las fechas para la compra de boletos del concierto de Karol G y fue aquí donde las redes hicieron su magia.

Por andar pensando en Centros Poblados hasta esta semana me enteré que hay concierto de @karolg jajajajajajajaja, lo peor es que ya se acabaron las boletas 😩😩😩. Si alguien me puede conseguir y vender una le agradecería en el almaaaa, AMO a esa mujer 🙏🙏🙏 — Paola Herrera (@PaoHerreraC) October 2, 2021

El influencer Dayki Gamboa vio el mensaje de la periodista y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a contactarla porque quería asegurarle que le iba a conseguir un boleto para el show de la artista.

"Esta mujer estaba ocupada destapando la corrupción de más ratas en Colombia, no sé cuál es su IG pero por favor ayúdenme a decirle que yo personalmente me voy a encargar de que entre al concierto en agradecimiento y en nombre de todos los colombianos".

No tardó mucho, cuando Gamboa dio la buena nueva y le hizo saber a Paola que su entrada al concierto estaba garantizada por la misma "Bichota", pues Dayki es amigo cercano de la cantante, quien quiso regalarle el boleto como agradecimiento por su trabajo el cual ayudó a destapar el fraude millonario.