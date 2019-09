“No soy tu amor”, Kate del Castillo se molesta con reportero

La actriz Kate del Castillo contestó tajantemente a un reportero que la llamó "amor" en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Oye, amor, tu papá nos dijo que está muy apenado", le indicó el periodista Gabriel Cuevas, ante lo que la actriz le respondió notoriamente molesta: "No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor, no me digas amor. Nunca" y decidió no contestar más preguntas ingresando rápidamente a su automóvil.

Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llame “Amor”. pic.twitter.com/NQI9NtccrX — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) 25 de septiembre de 2019

Los reporteros se encontraban esperando a Kate en el AICM para preguntarle sobre Los Ángeles de México, una campaña benéfica para dar apoyo a los afectados por los sismos de 2017, en iniciativa con Karla Souza, Ana de la Reguera y Olga Segura- y a la que se sumaron muchos otros personajes reconocidos en México.

Tras responder las preguntas sobre esta iniciativa vino el comentario del reportero de farándula, entre preguntas referentes a su amistad con Yolanda Andrade, que se encuentra en el foco de la polémica tras decir públicamente que se casó hace años con Verónica Castro.

Ver esta publicación en Instagram Remember you have until October 4th to enter the dinner giveaway. The winner and companion will join Ana, Kate, Karla, Olga and Esme for dinner at an exclusive restaurant in Los Angeles, CA. Click the link in our bio, now! Enter with your donation and help Los Angeles en Mexico continue rebuilding Tecuanipa. 🍽🙏❤🏠 Recuerden que tienen hasta el 4 de Octubre para participar en el sorteo de la cena. El ganador y su acompañante cenarán con Ana, Kate, Karla, Olga y Esme en un restaurante super exclusivo en Los Angeles, CA!! Da click al link en nuestro bio YA! Entra con tu donativo y ayuda a Los Angeles en Mexico a seguir reconstruyendo Tecuanipa. 🍽🙏❤🏠 . . . #Immexicanwhatsyoursuperpower #losangelesenmexico #LAEMreconstruyendomexico #Tecuanipa #onenonprofit #angel #mexican #playera #charity #Donate #donation #nonprofit #dinnergiveaway #losangeles #dinner #cena #cenaconcausa #fundraiser #anadelareguera #esmeraldapimentel #olgasegura #karlasouza #katedelcastillo #onechildrensfoundation #sorteo Una publicación compartida por Los Ángeles en México (@losangelesenmexico) el 18 de Sep de 2019 a las 5:55 PDT

"Solo le pregunté lo que en redes dicen", apuntó en Twitter Cuevas, a modo de excusa, y este mismo jueves se justificó diciendo que otros reporteros le gritaron "amor, amor" horas después en otro evento.

Kate solamente dijo no saber ni querer opinar sobre el tema, aunque aseguró que si supiera algo, se lo comentaría a la prensa.

La prensa llama Amor a @katedelcastillo en alfombra roja. pic.twitter.com/hJme2dADNH — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) 26 de septiembre de 2019

Después de ser llamada "amor" por el periodista, no hizo ningún comentario más acerca de Andrade y Castro, y siguió su camino hacia su vehículo.

Kate llegó a Ciudad de México para acudir a los premios "Hombres del año" de la revista GQ, en los que fue galardonada como mejor actriz protagonista de serie por su participación en la exitosa serie La Reina del Sur.

Apareció acompañada de su familia en la alfombra del evento vistiendo un vestido blanco con un aplique de flores y una sensual abertura que dejaba ver una de sus piernas al completo.