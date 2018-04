Khloé Kardashian decide separarse de Tristan Thompson a una semana de ser padres

En un capítulo más de la “dramática” vida de las Kardashian, Khloé ha decidido separarse de su pareja, el basquetbolista Tristan Thompson, a solo una semana de haber dado a luz a su hija, True.



Khloé tomó esta decisión luego que fueran revelados los videos donde el jugador de los Cleveland Cavaliers de la NBA la engañó con otras mujeres cuando estaba embarazada.

Khloe's having early contractions in the midst of Tristan Thompson's cheating scandal and her family is jetting to Cleveland to be by her side pic.twitter.com/bBemhhFE3g — TMZ (@TMZ) 11 de abril de 2018

Fuentes señalaron a la revista People que los recién padres ya no viven juntos y no hay visos de que la relación se reanude.



Incluso Khloé está desesperada por regresar a Los Ángeles con su familia, pero debe esperar porque aún no tiene el permiso médico de viajar con su hija debido a que dio a luz hace pocos días.

Mommy and Daddy 📸 @sashasamsonova Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Mar 26, 2018 at 6:50 PDT

TMZ afirma que la también empresaria no ha hablado con el jugador de la NBA a pesar que estuvo en el parto, aun cuando haya posteado en Instagram lo felices que se encuentran por la llegada de su hija.

Our little girl, True Thompson, has completely stolen our hearts and we are overwhelmed with LOVE. Such a blessing to welcome this angel into the family! Mommy and Daddy loooooove you True! Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Abr 16, 2018 at 12:15 PDT

Tristan está arrepentido y desea que Khloé le dé una segunda oportunidad, según la revista US Weekly, pero se ve muy lejana esa posibilidad si la prensa del corazón de EU sigue destapando las infidelidades del basquetbolista.