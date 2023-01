La criticada conferencia de Kim Kardashian en Harvard que puso en jaque a la socialité

Kim Kardashian y Harvard, dos palabras que seguramente nunca te hubieras imaginado en una misma oración pero se nombran juntas luego de una peculiar invitación.

Aunque no lo creas, la socialité asistió a la universidad tras ser invitada por la Harvard Business School en la cuarta entrega anual del seminario Moving beyond Direct-to-Consume (Más allá de los modelos de venta directa al consumidor).

Kim asistió para dar una conferencia que pretendía mostrar sus habilidades como empresaria, sin embargo, el recibimiento de su clase no fue tan buena como se esperaba.

La protagonista del famoso reality show "Las Kardashians" compartió su momento en la prestigiosa universidad a través de redes sociales, donde sus detractores no tardaron en externar su descontento.

Harvard Business School must be desperate for speakers. They are taking the low fruit for sure — cecilia marquez thompson (@ceciliasworld) January 22, 2023

Al hablar sobre sobre su trayectoria como empresaria al frente de la línea de ropa interior moldeadora Skims, la socialité compartió un poco sobre su experiencia al frente de su compañía, que pese a estar valorada en 3.200 millones de dólares, no fue una invitada que los alumnos hubieran esperado en la icónica institución.

En redes sociales usuarios señalaron que Kim no está la altura de una de las mejores universidades del mundo, en la que se han formado reconocidos personajes como Barack Obama o Bill Gates.

Asimismo, fue criticada debido a su posición como celebridad, pues aseguran que todo lo que ha conseguido ha sido porque otras personas se han encargado de hacer el trabajo por ella y que Kim realmente carece del talento para estar al frente de una empresa.

¿Qué dijo Kim Kardashian tras ser criticada por su clase en Harvard?

Pese los señalamientos de los que fue objeto, la socialité no tuvo más que palabras de agradecimiento tras su visita.

Aprovechó sus redes sociales para manifestar que se sentía orgullosa de su empresa Skims y que el dar una conferencia que ahora es parte de lo que se estudia dentro de la prestigiosa universidad "era una locura".

It is crazy. @Harvard should be ashamed of themselves. — Sas (@SasSassasassa) January 21, 2023

Además, la exesposa de Kanye West señaló que era un sueño hecho realidad, el cual pudo compartir con su cofundadora de la firma, Jens Grede, quien también habló sobre marketing, sus más grandes desafíos, así como sus mayores victorias.