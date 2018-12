Tangas, topless y desnudos, aquí las mejores fotos de Kim Kardashian en 2018

Sin duda alguna la emperatriz del emporio Kardashian es también la reina de lo sensual, por ello aquí te presentamos las 12 fotos más atrevidas del año de Kim.

El año no podía empezar sin picardía y no había mejor forma de hacerlo que con unas fotografías que poco dejaron a la imaginación. Pero el block de instantáneas del 29 de enero sin duda alguna será uno recordados por muchos, aunque en particular en la que luce un abrigo negro, una diminuta tanga y sin sostén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 29 Ene, 2018 a las 2:06 PST

En Febrero, el mes del amor y la amistad, no podía pasar desapercibido para Kim y entre sus fotos más sensuales se aprecia la del 13 de febrero en donde con lencería negra luce tan sólo un collar, al parecer, de diamantes y con un sugerente mensaje en el que se lee “olvida la noche anterior”.

Ver esta publicación en Instagram Forgot to post this last night Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 Feb, 2018 a las 6:06 PST

Y si usted pensaba que la comida asiática no era para nada sensual, tras ver esta foto de Kardashian de marzo, es posible que cambie de opinión.

En ella se ve a la experta de los negocios comiendo fideos aunque lo extraordinario es lo que hace en topless lo que le valió más de 2.8 millones de likes en su cuenta de Instagram

Ver esta publicación en Instagram 🍜 nudels Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 6 Mar, 2018 a las 9:31 PST

En plena primavera Kim no dejó nada a la imaginación y es que en abril publicó un bloque de fotografías para publicitar su nueva fragancia cuyo envase es una escultura de su cuerpo, mismo que muestra sin pudor alguno justo en el momento en el que está recubierto por una sustancia que ayudará a hacer el molde de la botella del perfume.



Ver esta publicación en Instagram We took a mold of my body and made it a perfume bottle. @kkwfragrance Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 24 Abr, 2018 a las 2:14 PDT

En mayo Kim le recordó al mundo que se puede ser mamá y tener una figura espectacular al lucir un entallado vestido de la casa Versace durante la gala de los Met y que sin duda dejó a más de uno con la boca abierta.

Ver esta publicación en Instagram OMG OMG OMG So excited to receive the first ever Influencer Award at the @cfda Fashion Awards on June 4th! #cfdaawards Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 9 May, 2018 a las 6:07 PDT

¿Cuál es el punto? Preguntaba Kim en junio a la par de una sugerente fotografía en la que se mostraba con un diminuto top y un thong negro, mientras que de fondo un exhibidor repleto de ropa.

Ver esta publicación en Instagram WTP Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 26 Jun, 2018 a las 11:01 PDT

Siempre es bueno tomarse un tiempo libre para relajarse y disfrutar de la vida, es lo que Kim mostraba a mediados de año con un fotograma en el que se le acostada en un camastro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 31 Jul, 2018 a las 10:43 PDT



En agosto esta sensual mujer nos mostró su pose favorita de playa mientras tomaba unas vacaciones con su esposo Kanye West



Ver esta publicación en Instagram My fave beach pose Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 26 Ago, 2018 a las 7:26 PDT



De nueva cuenta una fotografía para promocionar un producto se convirtió en tendencia, se trató de la campaña de cosméticos “Classic Blossom Collection” que en septiembre retrató a Kim en un mar de pétalos de rosas muy al estilo de la película “Belleza Americana”.

Ver esta publicación en Instagram 🌸 SHOP NOW 🌸 @kkwbeauty Classic Blossom Collection is available on kkwbeauty.com a new eyeshadow palette, 8new pink lipsticks, 3 liners and 3 new blushes!!! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 14 Sep, 2018 a las 12:21 PDT

Y como olvidar la polémica foto del traje de baño de Chanel que atrajo las miradas de un caballero durante octubre y cuya publicación en Instagram alcanzó más de 4 millones de likes.

Kim 10

En ese mismo mes Kim nos mostró que la sensualidad no tiene que estar peleada con el lado celestial al convertirse, junto con sus hermanas, en uno de los ángeles de Victoria´s Secret.

Ver esta publicación en Instagram Thank you @VictoriasSecret for sending us actual runway looks and real wings to borrow for the night!!! OMG a dream come true! Got to be a Victoria Secret Angel for the night! And Kendall got good practice lol Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 31 Oct, 2018 a las 1:58 PDT

Y finalmente en noviembre la empresaria sorprendió a todos durante los People´s Choice Awards con un atrevido vestido de rayas y semitransparente.